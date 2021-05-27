【永豐期貨】MSCI盤後生效 台積電拉尾盤抗賣壓

期貨走勢

台指期週四下跌 81 點至 16533 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 68.61 點，電子期逆價差擴至 - 3.41 點，金融期逆價差擴至 - 9.79 點。現貨部分，三大法人賣超 107.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 927 口至 - 5272 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 760 口至 - 23354 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1235 口至 - 7295 口。

週三聯準會監管副主席表示，如果未來幾個月經濟成長、就業和通膨預期得到證實且強勁，FOMC 利率會議上開始討論調整資產購買步伐很重要，美股四大指數小幅收紅，道瓊上漲 0.03%，標普 500 上漲 0.19%，那斯達克上漲 0.59%，費半指數上漲 0.2%。台股今天逢 MSCI 季度調整，早盤一度大跌逾 200 點，最低來到 16419.42，所幸在台積電及航運股撐盤下，使跌幅收斂，加權指數終場下跌 0.25%，收 16601.61 點，重回季線之上。權值股來看，台積電尾盤出現大量，拉高 7 元，終場小跌 0.51%，收 582 元，聯發科則下跌 1.68%，收 935 元，而貨櫃族群逆勢上漲，進入第 3 季海運旺季，貨櫃業者傳出再度漲價，整體來看，今天新增本土確診數逾 400 例，疫情不確定性仍高，但大盤收斂跌幅收下影線，可留意未來幾天台股是否守住支撐均線，並也要觀察市場對美國通膨的疑慮。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.6 降至 1.46。VIX 指數上漲 0.08 至 24.2。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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