籌碼面、技術面選股 短波操作翻倍賺

文．蔡武穆

股市顯微鏡蔡司擅長短波操作，以籌碼面及技術分析選股，從幾十萬開始，在股市獲利數百萬，他沒有財經背景，靠著自學的功夫，磨練出一套投資方式，很適合小資族參考。

蔡司原本是名工程師，入社會時薪水不高，剛好母親有在操作股票，便跟著一起看盤學習。

當時他在國巨上班，國巨股價還在八、九元徘徊，了解自家公司的研發、產能，便買進人生的第一檔股票國巨，上漲之後賣掉賺了幾千元，讓他初嘗股市的甜頭。

「原來點點滑鼠就可以賺錢」，他開始鑽研技術分析，除了第四台股市名師的解盤之外，也買書回來進修，勤作筆記，母親看他這麼熱中股市，便資助他一筆資金進場操盤。

初入股市小賺幾千元 賠掉一百萬

二○一一年，宏達電火熱，彼時股價從一千三百元腰斬到六百元，震盪幅度很大，他心想，「如果漲二十元，等於一天賺二萬，買二張，就賺四萬，比一個月的薪水還多」，於是拿著積存的薪水及母親的資金，約莫六十萬元進場。

進場後，宏達電開始一路狂跌，幾乎賠掉一半的薪水，根本沒心情上班，「當時沒有停損的觀念，每天期待它反轉，跌到四百元，真的受不了，才認賠殺出」。

賣出後，宏達電從四百多元重新站回六百多元，又從六百多元跌回四百多元的區間震盪，他覺得是一個機會，再以四十萬元進場，看看是否有機會再站上六百元。

沒想到宏達電再一次腰斬到二百元，這一次連他母親都受不了，催促他趕快賣掉，兩次投資重傷八十萬，加上另一檔宸鴻 TPK 從四百多元跌到三百多元，深怕宏達電的噩夢重演，也是認賠殺出，總共賠掉一百萬。

「當時不太會看技術線圖，現在回頭看，才知道買在這麼糟糕的位置」，蔡司回憶說道，「對於一個社會新鮮人，賠掉一百萬，不知何時可以賺得回來，人生頓時陷入低潮」。

會賺錢的股票就是好股票

往後的一年，籠罩在賠錢的陰影下，他幾乎不敢買股票，只是看書進修、做模擬交易。

但是對於股市迷來說，模擬交易怎能滿足賺錢的慾望，二○一四年，他重回股市，測試一年來的學習，二○一五年，以權證操作同致 (3552)，奠定往後在股市獲利的基礎。

蔡司觀察同致的Ｋ線走勢，每每循著月線走，於是他大膽設定，「股價壓回月線就進場或續抱，跌破月線二％就出場，重新站回月線，再進場買回來」，來來回回操作好幾次，三十萬資金進場，最後獲利翻三倍，另一檔為升 (2231)，也有一倍的報酬。

問他學到什麼？他說，第一，停損，無論如何，股價跌破月線二％，一定停損；第二，股價重新站回月線，可能比前一波高價，過去他不會進場，這一次他突破障礙，重點在於是否有轉強訊號，而非高價；第三，會賺錢的股票就是好股票，賣出之後，還是會觀察是否有做下一次波段的機會，來回操作獲利。

蔡司說明，權證是槓桿操作，獲利翻倍，當然虧損也會翻倍，因此，嚴格落實停損機制，上漲時沒辦法預估最佳的賣點，所以分批賣出，「賺錢時慢慢賣，跌破時一次全部出場」，再尋找下一次波段行情，進場來回操作，就是他獲利的秘訣。

地緣模式、庫藏股 抓主力動向

蔡司是以籌碼面和技術分析來選股，主要分為四方面，首先，一定要是多方趨勢，股價在月線之上，而且「每一次回檔的低點，都要比上一次回檔的點高」，就是進場時機，他說自己較不喜歡做深跌反彈的股票，因為有可能會反彈之後轉成空方，一路下探。

其次，觀察有沒有關鍵主力在買，特別是與公司所在地相同的分點，留意他的買賣狀況。例如，某家位於桃園的公司，最近凱基大園大量買進或賣出，就可能是主力在出手，以「地緣模式」，抓出主力進出場的動向。

另外，從「庫藏股」也可以找出主力動向，假設Ａ公司在某一段時間實施庫藏股，他會找出是哪個分點在買、實際買回多少張，有可能是公司派的護盤，下一次在進出時就會留意該分點主力進出的狀況。

值得一提的是，如果股市閃崩，像是去年三月新冠肺炎爆發，或是今年五月疫情擴大造成大盤急跌的現象，很多個股跌破 (月) 線，明明已經跌停，還是有人進場加碼，就可能是主力所為，一般散戶遇到閃崩，肯定是觀望，不敢進場，主力一定是有情報才會有所動作。

第三，觀察法人動向，蔡司認為，如果主力買超，而法人頻頻賣超，也會壓抑股價上漲的動能，因此，法人要站在買超或連續買超的位置，才是多方、適合進場的股票。

短波獲利 當年的主流股不能錯過

「要在短波獲利，當年的主流股一定要做到」，他每天都會閱讀新聞，找出近期內較熱門的族群，比方說，二○一五年車用族群輪動，今年航運股、鋼鐵股就相當看好，也是他選股的參考點。

除了月線以外，蔡司很少參考技術指標，他認為，技術指標的計算來源都是股價，股價會呈現在Ｋ棒上，包括最高價、最低價，他會直接觀察Ｋ棒的組合情況，作為進出場的依據。

他舉例，股價跌破月線之後，拉回再重新站回月線之上，此時出現帶量紅Ｋ棒，或是本來就在月線之上，漲多拉回守住，出現下影線的Ｔ字線、十字線或帶量紅Ｋ棒，多方力道強勁，就會介入作多。

相反的，如果是上漲的紅Ｋ趨勢，突然有一根黑Ｋ摜破前一日紅Ｋ低點，或是突然紅Ｋ爆量四、五倍，出現長長的上影線，代表上漲過程遇到空方力道阻撓，就會打檔、分批出場。

有時Ｋ線會跟月線糾結一段時間，多空不明朗，就會等明確的帶量紅Ｋ棒出現再進場。再來，如果股價站上月線，前一日帶量紅Ｋ棒被當天的黑Ｋ跌破，代表站上月線失敗，就會考慮出場。

蔡司從工程背景進入股市，有一段慘賠的血淚史，他以自己的經驗觀察，一般新手最大的痛點是不知道要停損。今年上半年，股市行情熱絡，很多新手加入，追買航運股或鋼鐵股，沒有停損的概念，結果大盤五月十二日閃崩，指數從一萬七千點跌落一萬五千點，目前還有很多人套牢，而事實上，大盤在五月十一日跳空下跌時，已經有轉空的跡象，就應該做出停損的動作。

他建議新手，進場之前，一定要做好停損機制，「如果現在買進，打到多少要停損？會賠多少錢？」金額全部寫清楚，才能在緊急時提醒自己踩煞車。

「千萬不要有僥倖的心態，覺得會反轉，一直空等待，結果賠更多」，二○一四年，他操作股票，雖然賺的次數多於賠的次數，整年度結算下來還是虧錢，事後檢討才發現，停損時猶豫太久，虧損的幅度太大侵蝕獲利。

套牢的股票 先執行停損

當然，有些人會反駁，這是因為大盤下跌，不是公司基本面或技術面出問題，有一天還是會再彈回來，蔡司不否認這樣的說法，他解釋，不確定會花多久時間彈回來，停損不代表放棄這檔股票，出場之後，還是可持續觀察進場的時機。

台股指數截至五月二十五日，大盤收在 16595 點，日Ｋ線走勢還在月線之下，很多個股都呈現月線下彎的型態，蔡司建議想要進場的朋友，等大盤日Ｋ站上月線，多方趨勢明確之後，再挑選個股進場，若是套牢的股票，建議在個股站回月線之後，重新調節出場或減碼，「先處理傷口，比買新個股更為重要」。

▊理財周刊發行人洪寶山 (左)、蔡司 (右)

來源：《理財周刊》1083 期

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