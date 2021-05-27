星元二號機組恢復運轉 台汽電今年獲利有撐

台汽電 (8926-TW) 今 (27) 日召開法說會，會中指出，旗下星元電力一號機今年初發生火警，目前仍在盡力搶修，後續可望獲得保險公司理賠，二號機則已維修完畢，並開始恢復運轉，有助今年獲利維持一定水準。

台汽電目前持有星元電力 41% 股權，第一季由於星元電力 1 月 24 日發生火警，導致一號機毀損，加上汽價下跌，侵蝕第一季獲利，稅後純益約 2.99 億元，年減 27.61%，每股稅後純益 0.51 元。

星元電力目前正進行設備採購、拆除作業，台汽電坦言，一號機毀損將影響星元電力今年獲利，也間接影響公司，不過由於先前星元有針對財產損失、營運中斷部分進行保險，預期大部分損失都可獲得保險給付，全年來看，星元今年獲利將較去年大幅減少。

除了星元電力外，台汽電旗下星能、國光電力都已通過環境影響差異分析審查，未來只要有電力調度需求，就可將容量因數提高至 70%，對台汽電獲利也有些許幫助。

台汽電預期，森霸電力將在本月、下月通過環境影響差異分析審查，屆時取得後，將與其他三家轉投資一樣，可將容量因數提高至 70%，實際狀況則視台電調度，二期也已在 5 月拿到電業籌設許可，目前正參與台電 2024 年 6 月即將商轉的 100 萬瓩燃氣機組電力採購標案。

工程業務方面，台汽電坦言，由於現今原物料大漲，目前正在協商中的案件的確有受影響，但先前已進入工程階段的案件，則多數已進入尾聲，影響相當輕微。

此外，台電近期在短短五日內跳電兩次，台汽電指出，由於傳統夏季 6-9 月為用電尖峰，因此台電會將所有機組安排在 5 月前歲修完畢，但這個月受天氣、疫情關係，大家都待在家使用冷氣，導致用電量超預期。

尤其，近日減媒民意高昂，台中 6 號、9 號機都陸續破管，加上台商回流後，用電需求比原預估的還要成長快很多，預期當台電供給出現缺口時，如果民營電廠還有使用空間，就會增加調度，也預期容量因數還有上調空間。