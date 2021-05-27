三因素加乘 今尖峰用電達3802.2萬瓩創歷史新高

尚未進入夏季用電高峰，全台用電量持續飆破新高，台電今 (27) 日表示，受高溫、疫情居家上課辦公、景氣暢旺等三因素影響，今日下午 13 點 53 分，全國用電量達到 3802.2 萬瓩，不僅是 5 月用電量首度突破 3800 萬瓩大關，也創下歷史用電紀錄。

因應即將到來的盛夏，台電預期，未來用電需求將再度攀升，將持續維護好發電機組、強化需求面管理，此外，大修發電機組也可望自 6 月起將陸續歸隊，為今夏用電高峰預作準備。

台電表示，過往用電高峰多出現在 7 月，但今年夏季提前到來，加上 5 月高溫少雨，部分地區更出現 40 度以上高溫，導致用電需求一路飆升，統計歷年最高用電量前十名內，已有五名就發生在今年 5 月，實屬罕見。

台電也指出，今年前 4 月售電量已達 704.31 億度，較去年同期增加 31.29 億度，年增 4.6%。

從各機組發電分析，台電坦言，受今年水情不佳，水力發電量大受影響，為確保今夏供電穩定，目前大修機組包含協和 4 號機、興達 2 號機、大林 6 號機、大潭 6 號機等，都預計在 6 月起陸續完成大修，重返供電行列，加上民營電廠新機組加入商轉，可望挹注盛夏供電。