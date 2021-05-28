2022年行事曆出爐 春節連休9天 3天以上連假共7個

行政院人事行政總處今 (28) 日公布 2022 年度行事曆，春節將從 1/29 (周六) 起連休九天，一路放到 2/6 (大年初六)，此外，兒童節及民族掃墓節為 4 天連假，其餘則為 3 天假，明年共計有 7 個連續假期。

人事總處依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定 2022 年政府行政機關辦公日曆表，總放假數為 115 天。

明年農曆除夕及春節假期共計 9 日，人事總處指出，2022 年 2 月 3 日農曆初三適逢星期四，依據規定，調整 2 月 4 日為放假日，並於 1 月 22 日（(星期六) 補行上班。

其他假期分別為開國紀念日 (3 日)、和平紀念日 (3 日)、兒童節及民族掃墓節 (4 日)、端午節 (3 日)、中秋節 (3 日) 及國慶日 (3 日) 等。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

人事總處指出，各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定；民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。