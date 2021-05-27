紐時：拜登周五將提6兆美元預算案

《紐約時報》(New Yok Times)報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 周五 (28 日) 將提出一項規模達 6 兆美元的預算案，先前提出的大規模基礎建設及社會福利計畫均包含在內。

紐時周四 (27 日) 援引預算文件指出，拜登計畫將 2022 財年的 6 兆美元預算資金，用於基礎建設和教育、醫療保健等社會福利領域，即以先前提出的「美國就業計畫」和「美國家庭計畫」為主軸。

根據計算，上述提案將使聯邦支出在 2031 財年增至 8.2 兆美元，且未來 10 年內，每年聯邦預算赤字都將超過 1.3 兆美元，佔 GDP 比重升至 117％。

本次將為拜登上任後提出的首次預算案，將反映出拜登政府對於經濟現況和前景的評估。

紐時援引預算文件指出，白宮預計，排除通膨因素後，未來 10 年多數時間內，美國經濟年增速將略低於 2％，但仍相當看好勞動力市場快速反彈，預期明年失業率將降至 4.1%，並在未來 10 年內保持在 4% 以下。

針對市場關注的通膨問題，白宮沒有表現太大擔憂，預期長期通膨不會超過 2.3%。

針對上述報導，美國行政管理和預算局 (OMB) 並未回應評論請求。