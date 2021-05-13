拜登會晤國會領袖遭遇挫敗 共和黨全面反對加稅

週三 (12 日) 拜登政府正努力向國會協商以批准一項 2.25 兆美元的基礎建設案，以及一項 1.8 兆美元的美國家庭計畫，拜登與國會領袖商討論將近 2 個小時後遭遇挫折。

拜登週三稱，他們 (共和黨) 反對任何加稅措施，這打擊了民主黨在基建和家庭計畫上花費數兆美元的計劃。

儘管雙方對規模、範圍和資金建議上存在分歧，共和黨兩黨領袖表示，他們願意與 (拜登) 總統就基礎建設計畫合作，但不願對增稅妥協。

參議院少數黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 週三稱：「共和黨人對推翻 2017 年稅改不感興趣，我們都向 (拜登) 總統明確了這一點，這是我們的底線。」

美國聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三表示：「您不會找到任何將要加稅的共和黨人。我認為這是在這個經濟體中最糟糕的事情… 天然氣價格上漲是不支持增稅的理由之一。」

美國眾議院院長佩洛西表示：「在白宮會議後我更加樂觀。」

眾議院多數黨領袖民主黨民主黨人霍耶爾 (Steny Hoyer) 週二表示，如果我們認為不可能達成協議，拜登政府將不會等待很長時間。