WSJ：拜登調高資本利得稅 設4月下旬開始生效

《華爾街日報》週四 (27 日) 獨家報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 規模高達 6 兆美元預算草案將於週五發布，其中設定富人資本利得稅調高生效日在 4 月下旬，若美國國會同意，這意味富人們要想以較低稅率實現收益已經為時已晚。

週四引述消息人士透露，拜登預算案中提出了追溯性加稅，假定富人資本利得稅調高生效日在 4 月下旬，預算案細節將於本週五公布，任何利率變動和追溯生效日期都必須獲得美國國會批准。

截稿前，白宮發言人並未就此消息置評。

拜登於 4 月 28 日推出了「美國家庭計劃 (American Families Plan)」，有意擴大兒童照護、延長兒童稅收抵免，以及為學前和社區大學提供資金，而其中一部份的資金來源將透過富人增稅而來。

針對年收入達到 100 萬美元的極高收入人士，資本利得稅將從目前的 20% 提高至 39.6%，加上為歐巴馬醫改提供資金的 3.8% 投資收益稅率，意味聯邦資本利得稅率將高達 43.4%，有望成為 1920 年代以來最高稅率。

白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 4 月下旬表示，提高富人資本利得稅稅率將僅針對頂端富人，預計將影響 0.3% 的納稅人 (約 50 萬戶家庭)。