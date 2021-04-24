拜登擬增資本利得稅 美股先跌再說？分析師：歷史顯示不足為懼

傳聞美國總統拜登將提高資本利得稅，富人稅稅率最高可能提高到 43.4%，消息拖累股市周四重挫，但周五隨即強力反彈，投資人似乎很快就把加稅疑慮拋諸腦後。歷史經驗顯示，提高資本利得稅後，美股短期下跌，但在經濟擴張時期，美股長期仍可望上漲，這或許解釋為何股市反彈得如此快速。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，美國最近一次是在 2013 年將資本利得稅提高接近 9 個百分點，但那一年股市卻大漲 30%。

Haefele 說：「我們還發現，資本利得稅和股市估值之間並不存在關聯性。資本利得稅 20% 時，美股本益比低至 10 倍，而稅率為 35% 的時候，本益比最高來到 18 倍。追根究柢，其他因素裁示影響股市報酬和估值的更有力因素，包括經濟成長展望、貨幣政策和利率。」

LPL 金融公司的 Ryan Detrick 以圖表說明，1969 年至今四次調高資本利得稅，和標普 500 指數的表現。可以發現，加稅後三個月、六個月甚至 12 個月內，大盤漲的次數多過跌的次數。

雖然美股在 1969 年和 1976 年兩次調高資本利得稅後的六個月內表現不佳，但那兩次加稅之前，美國經濟就已經走軟，而 1987 年和 2013 年的兩次加稅，則是美國經濟強盛時期，美股在加稅後不跌反漲，六個月內漲了 24%、10.5%。

來源: MarketWatch

Detrick 說，現在的美國經濟強健，而且聯準會 (Fed) 貨幣政策保持寬鬆，將能幫助股市消化加稅的打擊。

法案闖關國會有難度

提高資本利得稅能否在國會過關也有變數。不只共和黨人，某些溫和派民主黨議員也反對此政策。

高盛經濟學家預測，資本利得稅稅率最終只會提高到 28%，而非傳言中的 39.6%。根據彭博報導，拜登將把資本利得稅提高近一倍至 39.6%，加上現行的投資收益附加稅，富人稅稅率最高可能達到 43.4%。

美股短期可能下跌，長期來看是健康的修正

但這不代表調高資本利得稅對股市毫無影響，短期仍有下跌壓力。如果政策溯及既往，加稅就有可能在政策上路之前先在美股引發一波賣壓，高盛舉例，2013 年富人在政策生效前拋售 1% 持股。

因此 Ally Invest 資深投資策略師預測，如果政策在本稅務年度通過，2021 年底可能出現一些賣壓，但在經濟高度成長的情況下，調高資本利得稅對股市來說，可能是比 Fed 政策改變或通膨疑慮更好消化的風險。

分析師還說，報導引述的措施和拜登競選政見大致相同，沒有太大意外，因此美股周四大跌，可能只是呈現出投資人的心態。投資人恐懼心理雖然可能在短期內阻礙股市上漲，但在美股估值已高的情況下，，投資人不忘警戒是個健康的跡象，反而有助鞏固美股的多頭走勢。