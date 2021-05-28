〈貴金屬盤後〉趁連假前獲利了結 黃金自1900美元回跌 4日來首次收低

週四 (27 日) 交易， 黃金期貨價格自關鍵 1900 美元水準下跌，過去 4 個交易日來首次收低，係因美元走穩且美國公債殖利率上升，削弱了黃金的投資吸引力。

Insignia Consultants 的研究主管 Chintan Karnani 表示，黃金價格修正是因為「月底的獲利了結，交易者趁美國今年頭一個不用戴口罩的假期開始之前，先拿走一些獲利。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 5.30 美元或 0.3%，收每盎司 1898.50 美元，8 月黃金為交易最熱絡的黃金期貨。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 5.50 美元或 0.3%，收每盎司 1895.70 美元，6 月黃金為交易第二熱絡的黃金期貨。

以交易最活躍的契約而言，黃金價格本月迄今上漲了 7%，在週二收盤接近阻力點後，週三突破並收在 1900 美元以上，且今年迄今走勢轉正，也創下 1 月 7 日以降最高收盤價。

7 月白銀期貨價格上漲 0.2%，收每盎司近 27.94 美元。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「黃金還是很有力，因為經歷大漲後，黃金沒有遭大量出售，依然堅挺。賣盤仍從買盤中獲得堅定的支撐力。如果黃金從這個價位往 1800 美元下跌更多，你就有定位的機會。」

本週美元疲弱一直是推升金價的力道之一，但週四美元走穩。本月迄今美元下跌 1% 以上，有利推升美元計價的大宗商品對海外投資者的吸引力。

10 年期美國公債殖利率下滑也提供金價本週支撐力，因為黃金不孳息，公債殖利率下滑可以降低持有黃金的機會成本。但週四 10 年期美國公債殖利率上升。

「通膨壓力很強勁，實際收益率往更深的負值領域邁去，這將持續是未來幾個月價格的主要驅動因素之一。」Spina 說。

與此同時，由於金價週三突破關鍵的 1900 美元水準，激起一些人預期金價可望進入新的看漲階段。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，「1900 美元大關顯然仍具有巨大吸引力，但黃金會面臨幾天艱困的日子。」

他認為，即將公布的美國經濟數據仍可能驅動美元和殖利率向上或向下發展，連帶黃金走勢也會波動，其中週五將發布美國個人消費支出平減指數，這是 Fed 偏好的通膨指標。

近期 Fed 數位具影響力的代表 (包括副主席 Richard Clarida) 都曾暗示，關於逐步縮表的討論越來越接近。

Richard Clarida 週二表示，美國央行官員會許可以在即將到來的政策會議上，開始討論縮減購債計畫規模的合適時機。

黃金對週四的美國經濟數據反應不大。

美國商務部公布，美國第一季經濟成長年率 6.4%，並未變更上個月發布的前值，而上週 (5/22 止) 初次請領失業救濟金人數減少 3.8 萬人，降至 40.6 萬人，為連續第四週下降，且是新冠疫情爆發近 15 個月以來，初次請領人數最少的紀錄。

另外，由於半導體短缺，上個月耐久財訂單減少 1.3%，為一年來首次下降。

Karnani 表示，耐久財訂單下降是黃金交易價格一直能守在 1890 美元以上的原因，但投資者更具焦 6 月 4 日將公布的美國 5 月份非農就業報告。

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