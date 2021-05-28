〈能源盤後〉美經濟強彈 原油連5漲 WTI創2年半最高收盤價

週四 (27 日) 交易， 原油期貨價格上漲，WTI 原油價格登上 2018 年以來最高價位，係因一些正面的美國經濟數據提高了能源需求前景，促使石油價格連續第五個交易日上漲。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「在強勁的 GDP 數據以及出色的就業數據公布之後，石油市場的情緒好多了。」

美國第一季經濟成長年率 6.4%，並未變更上個月發布的前值，而上週 (5/22 止) 初次請領失業救濟金人數減少 3.8 萬人，降至 40.6 萬人，為連續第四週下降。

「伊朗仍是深具影響力的因素，但隨著談判拖累市場，多空消息不一。」Flynn 說。

與此同時，越來越多的人認為，OPEC + 一些成員「可能會根據伊朗最消息來調整計畫。」OPEC + 將於週二舉行會議，討論產量水準。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 64 美分或近 1%，收每桶 66.85 美元，為最近月契約自 2018 年 10 月 29 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 59 美分或 0.9%，收每桶 69.46 美元，為最近月契約自今年 5 月 17 日以降最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 47 美分或近 0.7%，收每桶 69.20 美元。

WTI 原油和 Brent 原油期貨連續上漲 5 日，為 2 月以來最長漲勢。

原油本週仍停留在交易區間內，係因本週末美國夏日駕駛季開始前，需求良好的跡象帶來支撐力。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 報告中表示，美國的汽油需求為 950 萬桶 / 日，僅比每年此時通常水準稍微低了一些。

EIA 週三公布的數據顯示，上週原油庫存、汽油庫存和蒸餾油庫存均下降。

6 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖近 2.12 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.6%，收每加侖 2.06 美元。

6 月汽油期貨和熱燃油期貨均於週五收盤屆期。

然而，石油的上漲空間一直受到伊朗石油恐返回市場的擔憂情緒限制。伊朗與美國之間透過歐洲進行非直接性談判，該談判旨在恢復 2015 年的伊朗核子協議，最新一輪談判已見進展。

對於市場而言，Weinberg 寫道，「核協與美國對伊朗的制裁將持續是打破平衡的關鍵，因為這將決定伊朗石油出口是否返回市場。」

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.3%，收近每百萬 Btu 2.96 美元。

EIA 週四公布，美國上週 (5/21 止) 天然氣供應量增加 1150 億立方英呎，略高於分析師預期。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期為增加 1070 億立方英呎。

在天然氣供應數據公布前，7 月天然氣期貨價格短暫向上突破 3 美元。