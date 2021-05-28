〈財報〉PC熱賣 戴爾、惠普財報財測優 警告晶片短缺恐影響營收動能

PC 大廠惠普 (HP) 與戴爾 (Dell) 周四 (27 日) 公布的財報皆優於華爾街預期，顯示儘管疫情趨緩、許多國家逐漸解封，PC 買氣依然強勁。不過，兩家公司也警告，晶片短缺問題將影響產品供給並牽動營收，盤後股價雙雙下挫。

惠普 (HPQ-US) 盤後下挫 5.92% 至 30.2 美元；戴爾 (DELL-US) 則小跌 0.69% 至 99.01 美元。

戴爾 2022 會計年度第一季 (截至 4/30) 營收年增 12% 至 245 億美元，優於華爾街預期的 233 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 2.13 美元，超出華爾街預期的 1.6 美元。

戴爾高層預估供應短缺將持續到明年，財務長 Tom Sweet 表示，記憶體和面板等零件採購成本提高，將對本季的營業利益造成「中至低個位數」的衝擊，並影響營收。Sweet 預測，第二季的營收通常會較上季成長約 6%，不過今年成長幅度將較小。

戴爾第一季客戶解決方案達創新高的 133 億美元，其中消費性 PC 年增 42% 至 35 億美元，企業、政府商用 PC 則年增 14%，達 98 億美元。

基礎設施解決方案因客戶雲端投資加速受益，伺服器與網通營收成長 9% 達 41 億美元，儲存硬體營收 38 億美元。VMware 營收為 30 億美元，年增 9%。戴爾未來欲將 VMware 分拆上市，籌集現金以償還債務。

惠普：PC 買氣仍強，但晶片短缺限制供應

惠普同日公布 2021 財年第二季 (截至 4/30) 營收年增 27% 至 159 億美元，優於市場預期的 150 億美元，淨利成長 61% 至 12.3 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 0.93 美元，超出華爾街預期的 0.89 美元。

惠普執行長 Enrique Lores 在電話會議中表示，隨著辦公室的重啟，企業將增加辦公設備的投資。商用 PC 的成長反彈不會是短暫現象，預計商用 PC 業務將在下半年開始復甦，下一季商用客戶需求將非常強勁。

不過，Lores 說，全球晶片短缺可能會持續到至少今年底，雖然這將讓筆電繁榮期延長到 2022 年，但也會限制產品供給能力，這一點和戴爾說法相呼應。

惠普財務長 Marie Myers 表示，預計營收將由目前供給狀況決定，零組件和物流的成本也成為不利因素。

惠普 Q2 個人系統 (主要為電腦) 營收成長 27% 達 106 億美元，其中消費者市場年增 72%，商用年增 10%；印表機機營收成長 28% 至 53 億美元，單位銷量年增 42%，消費性銷售年成長 45%，商用則成長 22%，不過，印表機業務成本增加導致獲利率下降。

惠普預估第三季 EPS 將落在 0.81 至 0.85 美元之間，高於市場預期的 0.75 美元，2021 財年 EPS 為 3.40 至 3.50 美元。