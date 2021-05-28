〈台股盤前〉大盤透露兩大趨勢不可不知 電子股接棒有利挑戰萬七

台股大盤昨日在盤中雖有權值股大量賣壓的壓抑，大盤開低震盪，而尾盤在特定買盤的介入拉抬台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大型金控股，最後一盤爆發出 1227 億元大量，也收復月線及季線，證券專家指出，台股兩大趨勢在於電子股逐步接棒且大盤轉震盪向上。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股昨天盤中已跌破月線及季線，也顯示台股的反彈已面臨重大的反壓籠罩，所幸在尾盤急拉收復，。

證券分析師黃漢成說，大盤昨日的盤中賣壓來源，除 MSCI(明晟) 的權重調整在昨日盤後生效，市場唯恐尾盤的大遭摜壓而在盤中先行調節持股，另外，市場更擔心全台新冠肺炎疫情的進一步擴大值得注意的是，盤中已部分資金轉移到電子股，如股王矽力 - KY(6415)、天鈺 (4961-TW) 等 IC 設計股股價漲幅都超過 7%，顯示股本輕薄短小的電子股對於資金的吸引力。此外，包括集團作帳、投信的作帳也可望提前展開，將激勵台股震盪向上挑戰 1 萬 7000 點。

在今天早晨收盤數據來看，強勁的經濟數據和拜登將提 6 兆美元預算案等利多消息，提振市場情緒，收盤美股道瓊指數上漲 141.59 點，或 0.41%，收 34,464.64 點。標普 500 指數上漲 4.89 點，或 0.12%，收 4,200.88 點。那斯達克指數下跌 1.72 點，或 0.01%，收 13,736.28 點。費城半導體指數上漲 18.29 點，或 0.58%，收 3,159.27 點。

其中，科技五大天王僅臉書收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.24%；臉書 (FB-US) 上漲 1.55%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.07%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.87%。費半成分股方面。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.67%；美光 (MU-US) 上漲 2.06%；AMD (AMD-US) 漲 0.10%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.42%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.35%；高通 (QCOM-US) 漲 0.41%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.20%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.32%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

台股集中市場昨天早盤開在 16591.7 點，最低 16419.42 點，最高為收盤的 16601.61 點，全場成交值 5333 億元。