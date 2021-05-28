【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週四 (5/27) 美元回落、十年期美債殖利率續揚，強勁的經濟數據和拜登將提 6 兆美元預算案等利多消息，提振市場情緒，工業、金融類股領漲，科技股走弱。終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於 - 0.01% 至 0.58%。此外，日月光 ADR 上漲 2.32%。

2.MSCI 季度調整再次調降台股權重，加上部分外資關注缺電、缺水、缺疫苗等的「三缺」問題對產業的衝擊下，台股早盤開低震盪走低，一度跌破季線、月線及 5 日線，盤中指數緩步回升，尾盤跌幅收斂並收復所有均線，終場指數下跌 42.08 點，跌幅 0.25%，收在 16,601.61 點，成交金額為 5,359.28 億元。三大法人合計賣超 107.26 億元：外資賣超 123.4 億元、投信買超 25.92 億元、自營商賣超 9.78 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，有再度回測疑慮。

（2）均線：均線即將呈糾結型態，支撐為 16,200 點附近，壓力為 17,000 點附近。

（3）技術指標：KD 黃金交叉，有望延續反彈格局。

4. 櫃買指數較加權指數強勢，尾盤收在 198.61 點，上漲 0.29%，支撐為 195 點附近，壓力為 200 點附近。

5. 觀盤重點：台股近期呈反彈趨勢，目前已收復 5/12 大跌之區間，但於缺電、缺水、缺疫苗等問題下，5/11 長黑 K 線收復難度上升，後續價量不宜背離，才有利反彈趨勢延續，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意生技 / 防疫、航運、宅經濟、原物料、半導體等族群。

6. 第二季手機銷售雖略淡，但遠距商機的筆電、平板持續挹注動能，加上車用電子、網通、伺服器等多項產品需求也強，帶動 HDI 製程第二季幾乎不受影響，法人看好相關業者如 4958 臻鼎 - KY、3044 健鼎、2313 華通、3037 欣興、台 2383 光電等 HDI 供應商，第二季不淡、第三季迎接傳統旺季將更上層樓。

7.3293 鈊象自 2020 年開始，就受惠疫情帶動營運上攻，旗下網路遊戲表現快速成長，加上 2020 年中再將旗下遊戲授權美國線上博弈遊戲業者，帶動營收、獲利上攻，持續寫下新高表現。近期本土疫情全面爆發，隨著全國三級警戒持續延長，民眾宅在家，電商、遊戲等宅經濟全面發酵，將有望帶動鈊象第二季營收、獲利持續成長。

8.00891 中信關鍵半導體 ETF 於 5/28 掛牌上市，隨著 5G、電動車等科技發展，加上居家辦公持續普及的需求下，訂單滿載的狀況可望持續。而台灣獨有的半導體產業聚落，吸引國際大廠持續下單，具競爭優勢，並呈現淡季不淡。

