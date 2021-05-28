擋不住 中間價調升逾170基點 創3年新高

美元走勢平穩，即便美元指數重回 90 之上，但熱錢湧進中國市場的趨勢仍未改變，在資金持續流入人民幣之際，周五 (27 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 172 基點，報 1 美元兌 6.3858 人民幣，中間價創下 2018 年 5 月 24 日以來新高。

人民幣走勢在近期表現異常強勁，美元指數重新回升到 90 關卡之上，但人民幣升勢依舊不減，這波人民幣走勢最強之際曾來到 1 美元兌 6.363 人民幣，已經快見到 6.35 字頭。

對於人民幣的強升，中國人行接二連三發表聲明企圖干預人民幣升幅。昨 (27) 日人行官員在出席外匯市場自律機制會議時提到，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民既可能升值，也可能貶值。沒有任何人可以準確預測匯率走勢。

不論是短期還是中長期，匯率雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。現階段目標是要管理好匯率預期，打擊各種惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為。

強調企業要聚焦本業上，建立風險中性理念，避免偏離風險中性的「炒匯」行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

中國人行試圖先用言論壓抑人民幣的風頭，業內認為一旦言論成效有限，實際政策工具就會上場，此將影響短線人民幣走勢。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

今日離岸人民幣走勢則是保持在平盤附近震盪，約在 1 美元兌 6.37 人民幣之間來回整理。截至上午 10:49 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3705 人民幣，小升 4 基點。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.3763 人民幣，升值 69 基點，升幅 0.1%。

