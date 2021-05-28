熱錢回流 台幣升勢強收27.767元創24年新高

台北股匯強勢雙漲，大盤今 (28) 日勁揚逾 260 點，逐步邁向萬七，匯市方面，在外資積極匯入、出口商拋匯帶動下，新台幣兌美元一度升逾 1 角，觸及 27.706 元，尾盤在央行進場調節及出口商買匯下，沒收逾半升幅，以 27.767 元作收，升值 5.5 分，盤中、收盤均改寫 24 年新高紀錄。

台股今天開高走高，一度衝上 16889 點，站穩所有均線之上，台積電、聯發科等電子權值股聯手攻高，航海王、鋼鐵人同步助威，帶動指數終場勁揚 269 點，收在 16870 點，三大法人同站買方，合計買超 261 億元，其中，外資回補 187 億元。

莫德納首批疫苗今日運抵台灣，提振多頭信心，除了外資積極匯入外，出口商月底拋匯力道也相當強勁，支撐台幣兌美元匯價走升，今天以 27.81 元開盤後，隨即展開強勁攻勢，匯價一路走揚，一度衝上 27.706 元，升值多達 1.16 角，直接突破 5 月 10 日創下的 24 年新高紀錄，美元買盤相對空虛。

不過，匯銀人士表示，央行穩匯態度明確，尾盤似乎再度進場調節，加上有部分進口商也來撿便宜買匯，使得新台幣兌美元終場升幅收斂，收在 27.767 元，升值 5.5 分，仍創下 1997 年 5 月、24 年來的新高，台北外匯市場成交值為 11.43 億美元。

新台幣兌美元匯率。(圖：Anue 鉅亨網)

匯銀人士認為，若台灣購買及研發新冠疫苗進展順利，進一步提高施打率，加上人民幣升值的壓力，新台幣匯率可望進一步走升，短線有機會挑戰 27.6、27.5 元重要關卡，屆時央行也將面臨更沉重的穩匯壓力。

儘管美元指數止跌回升力守 90 關卡，但亞洲貨幣普遍偏強，除了台幣升值約 0.2% 外，人民幣同步升值 0.25%，攀上 3 年高點，韓元更升值 0.33%，新加坡幣及泰銖也都呈升值走勢，而日圓則小幅貶值 0.04%。