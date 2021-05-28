美加州將解除防疫限制 美食-KY美國營收增幅衝鋒

美國加州預計 6 月 15 日起將解除大部分防疫限制，連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 隨著美國消費市場正明顯復甦，加上中國市場布局穩健成長，下半年表現將優於上半年，法人估，今年美食 - KY 美國營收增幅，可望創 3 年來新高。

美食指出，經過過去一年調整，海外各市場的成本和費用結構有顯著優化，經營能力明顯提升，今年美國經濟逐月成長，民生消費成長動能將更強勁，85 度 C 尚未恢復營業的 5 間門市將重啟，並將重新開放內座消費，營運正逐漸轉強。

另一方面，美食表示，由於中國 85 度 C 4 月已繳出同店銷售正成長、客流年增雙位數的成績，優於多數大型連鎖品牌，看好即將到來的夏季冷飲銷售，以及下半年的展店挹注。

法人認為，隨著加州將解禁，美食下半年營收成長幅度將優於上半年。

截至第一季底，美食在台灣 85 度 C 店點 455 家 (直營店 29 家、加盟店 426 家)，中國 571 家 (均為直營店)，美國 66 家 (均為直營店)，香港 9 家，澳洲減少 1 家至 14 家，4 月初美國再開出 1 家至 67 家。

據了解，美食規劃在中國續展店 20-30 家，台灣則預計增 20 家加盟門市，而美國 5 家暫時停業的店點將陸續恢復運作。