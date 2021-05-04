漢來美食Q1獲利年增逾220% EPS 2.05元

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，單季稅後純益 0.76 億元，年增 222.76%，每股純益 2.05 元，展望後市，漢來美食表示，正進行高雄漢來大飯店內 3 家餐廳改裝計劃，並加強研發冷凍熟食和常溫食品以及通路開發，創造更多營收來源。

漢來美食第一季合併營收 10.27 億元，年增 22.37%，營業毛利 4.62 億元，年增 30.44%，毛利率 44.99%，年增 2.78 個百分點，營業利益 0.91 億元，年增 205.3%，營業利益率 8.89%，年增 5.33 個百分點，稅後純益 0.76 億元，年增 222.76%。

漢來美食指出，第一季績效較去年同期大幅成長，主因去年第一季疫情剛爆發，今年以來疫情相對可控。

漢來美食定調今年是調整營運並強化研發的一年，因此，展店相對往年放慢腳步，僅暫定第四季在新竹分別開出 1 家上菜、1 家漢來上海湯包，而目前正著手進行高雄漢來大飯店內 3 個餐廳的改裝計劃。

其中，漢來大飯店 11 樓游泳池畔餐廳將於 7 月下旬完成改裝並轉為餐酒館 bistro，目標客單價約在 1000-1200 元，而 45 樓西餐也將於 7 月初封館展開大規模改裝，10 月初重新開幕。

同時，漢來美食積極研發，為明年即將開出的台北南港漢來飯店做準備。

另外，漢來美食強調，除了財務績效也相當重視 ESG，甫出爐的 2020 年第七屆公司治理評鑑結果中，漢來美食名列第一級距，為所有上櫃公司前 5%，也是上市櫃公司唯一進入第一級距的餐飲業。