豐田4月份全球銷量破紀錄 股價連三天創上市以來新高

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 於 28 日 (週五) 公布 2021 年 4 月份的生產、銷售、出口數據，包含 Toyota 與 Lexus 品牌在內的全球銷售成績報 85 萬 9448 輛、相當於去年同期的 2 倍之多，也同時創下了 4 月份的單月新高。

主要原因與北美及中國市場的銷售暢旺有關，還有去年同期因為疫情關係而導致銷量大幅滑落、這也是銷售數據出現大幅回彈的原因之一。

豐田汽車全球銷量的去年同期比，截至 4 月已連續 8 個月呈現成長走勢。就算與疫情前的 2019 年 4 月 78.8 萬輛成績相比，2021 年 4 月的銷量也仍然高出 9% 之多。

以日本海外市場的銷量來看，2021 年 4 月報 73.5 萬輛左右、也同樣創下 4 月份的單月新高紀錄。北美市場由於 SUV 車款的 RAV4 及 Highlander 大賣，當月銷量也因而創下 27.2 萬輛左右的佳績、是去年同期的 2.9 倍水準。

在同月份的全球生產方面，台數報 76.1 萬輛、是去年同期的 2 倍水準。若與疫情前的 2019 年 4 月 77.1 萬輛成績相比、2021 年 4 月則是少了約 1%，雖然稍微遜色、不過在數字上也已經相當接近。

其中在日本國外的生產數字報 49.3 萬輛，去年同期比也同樣連續 8 個月呈現成長走勢。

豐田股價在 28 日 (週五) 一度漲至每股 9180 日圓、連續三天更新掛牌上市以來的股價新高。終場收在每股 9135 日圓、較前一個交易日上漲 1.73% 或 155 日圓。