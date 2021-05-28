LCD行情走揚 三星、LG延展生產期限

據《韓聯社》週五 (28 日) 報導，消息人士指出，由於 LCD 面板需求強勁推動價格上揚，南韓三星顯示 (Samsung Display) 及 LG 顯示 (LG Display，LGD) 正持續擴大 LCD 面板的生產。

三星顯示執行長崔周善 (Choi Joo-sun) 近日向員工表示，該公司正在思考將大尺寸 LCD 面板生產延長到明年年底的可能性。

由於中國面板廠崛起，三星顯示原本打算在去 (2020) 年退出 LCD 面板的生產，並加速量子點面板 (Quantum Dot) 的轉型過程。

另一方面， LGD 也還在南韓國內生產 LCD 面板，遠遠超出原先規劃的停產時間表。該公司原本打算在去 (2020) 年底關閉南韓國內的 LCD 產線，並將重點擺在 OLED 面板產能的擴張。

業界人士認為，這是 LCD 面板行情上揚所致。

根據市調機構 WitsView 的調查數據，2021 年 5 月前半個月的 LCD 面板均價上揚，出現 2015 年 6 月以來的高水準。

另根據市場追蹤機構 DSCC 調查數據，LCD 面板行情在 2021 年第一季上揚 14.5%，預估第二季將成長 17%。

有報導指出，這幾家面板供應商在從事電視生產的關係企業要求下，才決定繼續生產 LCD 面板。

全球電視市場市占率最高的三星電子及 LG 電子在近日表示，由於 LCD 面板行情高漲，獲利可能被壓縮，半導體短缺也讓他們感到憂心。