台股大漲加持 去年國有財產有價證券市值大增近4成

台股去 (2020) 年大漲逾 2 成，國有財產有價證券市值也跟著水漲船高，根據財政部統計，去年公務用財產整體規模達 1.27 兆元，較前年大增 3639 億元、年增幅近 4 成。

根據國有財產法第 2 條規定，舉凡非屬私有或地方所有的財產，除法律另有規定外，均視為國有財產，統計至 2016 年以來，整體國有財產總值從 9 兆 4233 億元逐年增加，去年總值正式突破 10 兆 4132 億元，較前年增加 3831 億元。

進一步分析國有財產種類，主要以土地價值居冠，去年總值達 2 兆 2101 億元、占比 42.1%，其次則為有價證券，總值達 1 兆 2751 億元、占比達 24.3%，其中有價證券更受惠於台股大漲，帶動市值增加 3639 億元，年增幅近 4 成，遙遙領先其他種類財產。

如將公務用財產以管理機關別分類，去年以作業基金所管理的財產規模高達 3 兆 1184 億元最多，其中隸屬交通部總值約 1 兆 2510 億元最為龐大，價值以土地及土地改良物 (道路、橋樑隧道等) 為主。

其次則為行政院 1 兆 269 億元，其中有 99.6% 是國發基金所持有的有價證券價值。