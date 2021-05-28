〈宏碁展望〉董座：訂單強勁仍供不應求 能見度直達Q3

遠距商機帶動下，全球筆電需求暴增，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (28) 日表示，目前訂單仍大於供給，能見度可看到第 3 季，預期整體零組件供給將維持吃緊狀態，現在每周都固定與各區域一級主管開會討論供貨。

陳俊聖表示，受限零組件吃緊，訂單一直遞延，目前無法評估訂單與供給缺口，但筆電出貨確實持續供不應求，而零組件方面分長短料件，其中，面板驅動 IC、電源管理 IC 等屬於成熟製程零件最缺，採用先進製程的 CPU 庫存相對較多。

陳俊聖認為，受限半導體成熟製程產能，預期下半年零組件仍將維持吃緊，待第 4 季相關產能逐步開出，預期明年才有機會逐步緩解。

隨著疫情打亂全球經濟，陳俊聖表示，經濟通膨將無可避免，不過目前通膨不屬惡性通膨或停滯性通膨，加上政府仍有許多財政貨幣工具，評估衝擊有限，至於市場擔憂的超額下單 (Overbooking) 狀況，依目前宏碁反應速度、供需來看，超額下單狀況不會對營運、訂單造成影響。

外界也關注宏碁入股敦泰 (3545-TW) 的策略，陳俊聖表示，投資敦泰可協助宏碁提升對供應鏈掌握度，未來在技術上也有新的合作可能，未來也不排除再投資其他半導體公司。