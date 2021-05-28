〈國內疫情升溫〉傳產抗疫助力 東元贈快篩站百台空調 崇友捐雙北500萬元

國內疫情嚴峻，傳產廠也為全台抗疫助力，馬達製造商東元 (1504-TW) 捐贈醫療院所快篩站共 100 台移動式空調與 30 台空氣清淨機；電梯大廠崇友 (4506-TW) 則捐增雙北市府防疫專戶共 500 萬元。

東元今 (28) 日表示，由集團關係企業台灣宅配通運送物品，第一批捐贈物品移動式空調，除送達至台北市立聯合醫院和平院區外，宅配通員工也協助架設於搭棚篩檢站，提供醫療人員和民眾涼爽的空間。

董事長邱純枝指出，由於台北市和新北市是目前全國疫情最嚴重的區域，醫療人員負擔吃重，因此，第一波捐贈對象以萬華、板橋雙北市立醫院體系的快篩站為主，將視需求擴及其他地區，與政府、民眾共同攜手抗疫，降低防疫人員壓力。

另外，東元自去年疫情發生後，即投入開發防疫相關產品，其中，自主研發的智慧 UVC 消毒機器人，已運用於公共場域的消毒防疫，以及加裝 UV-C 抑菌光的入口空氣門，可做為室內入口處抑菌。

崇友表示，近期台灣新冠肺炎疫情急速升溫，全台已升級至第三級警戒，雙北地區更是疫情高風險地區，在第一線物資、醫護量能需求加劇吃緊，因此攜手崇友文教基金會共同捐贈臺北市政府、新北市政府防疫專戶各 250 萬元。