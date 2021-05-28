上海商銀越南北寧代表人辦事處開幕 海外分支機構達八家

隨著中美貿易與科技的紛爭，以及新冠肺炎疫情的爆發，全球產業供應鏈產生改變，部分台商調整海外投資生產的布局，前往越南設廠，特別是越南北部的河內及北寧等地。上海商銀 (5876-TW) 為加強服務台商，並配合政府新南向的政策，也前往越南設立北寧代表人辦事處，今 (28) 日正式揭牌開幕，為上海商銀直接設立的第八家海外分支機構。

上海商銀表示，越南是東協重要的成員國，擁有豐富的天然資源與充沛的勞動力，經濟具有相當良好的發展潛力，去年全球經濟遭逢新冠肺炎疫情的衝擊而呈現負成長，惟越南經濟成長率仍達 2.9%，是全球少數仍維持經濟正成長的國家之一，也是東協各國唯一正成長的經濟體，世界銀行預測今年越南經濟可望強勁復甦，經濟成長率將可達 6.1%。

上海商銀進一步表示，我國長期與越南維持良好的經貿往來關係，我國是越南第五大貿易夥伴，也是越南的第四大進口來源國及第十四大出口市場，今年第一季雙邊貿易總額達約 60 億美元，較上年第一季成長 17.7%。

台灣也是越南第四大外資，截至今年三月，台灣累計對越南投資總額已達 122.4 億美元，近幾年來，我國對越南的投資已由早期勞力密集的輕工業，轉為資本或技術密集的電子資訊科技業，投資地區也有由南部的胡志明市、平陽省及同奈省等，移往北部的河內、海防及北寧省等的現象，例如國內的上市公司鴻海、仁寶、華碩、鎰勝工業、新麗企業、喬山健康科技及聚陽實業等均前往越南北部投資設廠。

上海商銀看好越南經濟與金融市場的發展潛力，早在 2006 年即前往越南設立同奈代表人辦事處，並作為該行啟動布局亞太的起始點，2011 年該辦事處升格為同奈分行，該行前後又陸續於香港、新加坡及大陸無錫設立分行，並於柬埔寨、泰國及印尼設立代表人辦事處，連同其香港子行上海商業銀行於香港、美國、英國及中國大陸的分行，以及柬埔寨子公司 AMK Microfinance Institution 與中國大陸的子公司上銀融資租賃公司，上海商銀於全球金融服務網絡的布建可謂相當完整。

越南北寧代表人辦事處是上海商銀直接設立的第八家海外分支機構，也是該行在越南設立的第二家分支機構。

上海商銀表示，北寧代表人辦事處不僅作為該行越南同奈分行服務的延伸，也將與同奈分行作為服務越南台商的雙核心服務平台，共同提供更完整的國際金融服務。

上海商銀北寧代表人辦事處首席代表為林麗珍，畢業於國立中央大學財務金融系，1994 年進入上海銀行服務迄今，擁有 27 年的年資，曾任越南同奈分行資深企業金融 RM 及延平分行經理，銀行資歷相當完整，嫻熟企業金融及國際金融，將借重其專業就近提供越南北部台商金融諮詢相關服務。