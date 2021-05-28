外資偏愛航運、鋼鐵 買超前10名有5檔傳產股

隨著疫苗來台、紓困案出爐，台股今 (28) 日開高走高，終場大漲 269 點，周線連兩紅，外資大舉回補電、金、傳權值股，但以買超金額前 10 名來看，傳產股仍達半數，包括航海三雄、鋼鐵等，總金額達 82.33 億元，比重高達 45.38%。

三大法人今日合計買超 261.47 億元，外資買超 187.24 億元，投信買超 39.66 億元，自營商買超 34.58 億元；期貨方面，外資加碼空單 712 口，空單未平倉口數達 24066 口。

觀察外資買超對象，買超金額前 10 名囊括電、金、傳權值股，包括台積電、華邦電、聯發科、新光金、國泰金、長榮、陽明、萬海、中鋼以及大成鋼，以資金比重來看，外資仍偏愛傳產類股，比重達 45%，電子為 42%，金融為 13%。

賣超則鎖定先前強漲及題材個股，包括疫苗概念股華航、長榮航，驅動晶片的聯詠、敦泰，以及信驊、南帝、南電、廣達、台達電、晶心科等，賣超金額皆在 8 億元以下，相比買超前 10 名金額都在 8 億元之上，顯示外資仍買多賣少。

投信則與外資對作，大買長榮航、華航，買超金額皆達 1.7 億元，更大買聯詠超過 5 億元，自營商則與外資看法一致，同樣看好傳產股，買進長榮、中鋼、大成鋼、陽明等。