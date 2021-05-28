〈台股盤後〉電金傳百花齊放 大漲269點周線連兩紅

隨著疫苗來台、紓困案出爐，台股今 (28) 日多方士氣高昂，電子、航運、鋼鐵、金融個股百花齊放，更不乏漲停個股，推升指數開高走高，終場收在 16870.86 點，上漲 269.25 點或 1.62%，成交值較昨日略縮至 4900 億元，周線寫下連兩紅。

權值股今日一片紅通通，權王台積電站回 590 元大關，成功收復半年線，聯發科也大漲 2%，一舉站回 5 日、10 日與季線，鴻海也同樣站回半年線，其餘如聯電、國泰金、台塑化、南亞也都有 1% 以上的漲幅，為大盤走勢增溫。

從 19 類股資金流向來看，電子成交比重較昨日減少，約 4 成，航運類股則回升至 3 成以上，鋼鐵類股也受惠美國總統拜登提出 6 兆美元基礎建設計畫的利多，成交比重接近 1 成，以漲幅來看，航運、鋼鐵雙雙強漲 6% 以上。

今日盤面焦點再度回歸航運、鋼鐵等傳產族群，其中，航運隨著盤中傳出亞歐貨櫃運費報價正式突破 1 萬美元，航海王揚帆再起，長榮終場飆上漲停，達 96.4 元，創下股災以來的新高，萬海同樣亮燈，陽明也再度改寫收盤新天價，達 108 元。

鋼鐵類股同樣強強滾，隨著拜登投入 6 兆美元的基礎建設消息釋出，類股群起激昂，有如鋼鐵人一飛沖天，光上市公司就多達 17 檔漲停，龍頭中鋼也跳空上漲，往月線靠攏，漲幅超過半根以上。

外界看好，儘管台灣三級警戒拉長至 6 月中，不過，隨著疫苗陸續來台，以及電子、傳產外銷動能未減，多數企業獲利穩健，有助支撐台股走勢，後續則須留意高檔賣壓出籠，提防指數拉回。