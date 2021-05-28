趁疫情撿便宜 4檔業績成長股爆賺

撰文: 劉宗志 攝影: 張家禎

隨著新冠肺炎疫苗逐漸普及，市場期待全球離解封之日已經不遠，相關概念股早就已經漲翻天，不料 5 月以來台灣疫情劇變，也讓台股劇烈震盪，究竟在疫情反覆與基本面復甦的拉扯之下，投資人該如何應對？

台股大盤在今（2021）年 4 月 22 日爆出 6,523.88 億元的天量，之後指數繼續驚驚漲，不料在 4 月 29 日見到 17,709 點新高後，指數連續 2 天拉出中長黑 K 棒，一度來到 16,647 點，短短幾個交易日台股震盪超過千點，盤勢上下波動劇烈的程度可見一斑。

5 月中旬，隨著疫情急轉直下，台股更在短短 2 天內，一度出現大跌超過 2,000 點的恐慌跌幅。面對此波台股高檔不時發生急速拉回的現象，加上疫情急劇變化，投資人應該如何應對？

台股進入整理格局

選股回歸基本面

市場仍維持審慎樂觀的看法，認為台股回檔主要還是受到部分標的短線漲多拉回、技術與籌碼面的整理。不過，隨著疫情快速變化，勢必影響內資投資人信心，台股短中期進入整理的機會明顯增加，投資人應該回歸基本面選股，逢低分批布局績優與成長題材，且勿過度放大槓桿操作。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股出現大幅震盪，主要緣於美股創高後，科技股多數仍受到年初迄今市場風格快速轉換影響而承壓，加上疫情升溫，衝擊投資信心，以及凌亂籌碼面臨整理等，加重了短線的賣壓，而傳產族群也因為先前漲幅較大，順勢拉回修正。

蕭惠中進一步分析，短線上市場消息較紛雜，包括對惡性通膨的擔憂、本土病例增加、印度疫情恐影響手機銷售等。但拉回到基本面，現階段並未看到景氣復甦轉向的跡象，最近盤勢震盪主要還是籌碼鬆動原因居多。

凱基投顧也指出，各國政府積極的財政和貨幣刺激、歐美經濟解封帶動被壓抑需求的釋放，以及數位經濟提升對各項科技商品的需求等，都將支撐本波經濟復甦的力道。

經濟復甦 支撐獲利

台股長多格局不變

市場一般認為，這波經濟復甦將會持續一段時間，凱基投顧表示，衡量經濟週期循環的庫存指標，目前僅來到中段位置，預告接下來的半年至 1 年將延續補庫存效應，這也將支撐台股與美股企業獲利，未來將延續上修週期不變，有助股市維持牛市格局。

儘管台股長多架構不變，法人也不忘提醒，須提防現階段至第 3 季期間，股市波動將持續加大的風險。法人指出，第 1 季財報利多行情已陸續反映，恐暫時缺乏催化劑以刺激市場上修獲利，加上通膨自 2021 年第 2 季開始增溫，市場對聯準會（Fed）提早釋出 QE 縮減的預期將逐步提高，影響市場風險偏好。

在投資策略方面，法人表示，科技股可以持續關注 AIoT（人工智慧物聯網）、車用電子、高速傳輸、IC 載板、PCB 印刷電路板、5G 概念、面板等趨勢，傳產股則持續看好鋼鐵、貨櫃及散裝等族群。後續建議可留意美國對於通膨的態度、台灣疫情狀況，以及亞洲其他國家的防疫進度等。

整體而言，當前的資金寬鬆與經濟復甦環境，均有利於大盤長期向上發展，至於個別產業受惠經濟復甦程度的多寡，則可留意公司財報、營運展望，以及相關產品報價、原物料行情等變化，並留意股價高檔震盪加劇的風險。

疫情再度升溫

留意旅遊、飯店餐飲業績

從個別產業來看，這次受疫情影響最慘烈的不外乎旅行業，以國內旅行社龍頭雄獅為例，2019 年 12 月單月業績還有近 20 億元。

到了 2020 年 3 月疫情全面擴散，出境旅遊生意停擺，使國內旅遊業的業績大幅度衰退，雄獅營收已經掉到 4 億元以下，同年 5 月竟然只剩下 6 千多萬元。所幸隨著全球疫情趨緩、疫苗陸續施打，加上過去專注出境旅遊的業者開始另謀出路、轉做國旅生意來填補受疫情影響的業績大洞，雄獅的業績到了今年 4 月已經略為回溫到 2.35 億元水準。

值得留意的是，雄獅今年 3 月股價一度來到 106 元，已經超越疫情前的水準，但是單月業績離疫情前水平仍甚遠，如今又有疫情變化干擾，投資人要特別當心。

飯店和餐飲業呢？以國內飯店業績優生晶華（2707）來看，在疫情最嚴峻的期間單月營收掉到先前的 4 成左右，但是到了今年 2 月已經回到 5 億 6 千萬元，是先前業績近 9 成的水準。

至於餐飲業，以國內連鎖餐飲集團指標王品（2727）來說，受到疫情影響，去年 3 月業績最差時，營收只有 7.63 億元，足足比平常掉了一半。但是到了今年 2 月，業績已經來到 17 億元以上，營收明顯回溫。不過，由於國內疫情升高，後續要留意疫情變化對相關個股的營運影響。

經濟活動重啟

帶動原物料行情

隨著全球陸續解封，經濟活動逐步重啟，加上史無前例的超大規模貨幣與財政政策支援，市場普遍預期景氣可望加快回升，對於油、礦、穀物等大宗物資需求也將轉強，帶動原物料族群一波行情。

觀察油價表現，今年 2 月紐約輕原油每桶價格已經回升到 60 美元之上，和 2019 年 12 月的價格相當。此外，像是小麥或銅的價格，今年 2 月價格更是超越 2019 年底的水準，原物料價格回溫已經是現在進行式。

去年第 4 季航運股開始大漲，領先反應業績題材，進一步成為今年傳產股領頭羊，其實，真正營收大爆發的是航運股當中的貨櫃航商。以航運龍頭長榮（2603）來看，在疫情前，2019 年 12 月的業績約 155 億元，與業績最差的 2020 年 2 月相較，減幅還不到 2 成，直到去年底受惠缺櫃漲價題材，營收明顯增加，到了今年 3 月營收已經超過 300 億元，比疫情前大增 100%，股價更是大漲數倍。

業績兩樣情，國內航空業龍頭華航（2610）在疫情前的單月營收約 143 億元，到了 2020 年 3 月股災時業績掉到近 83 億元，雖然近期單月業績重回百億元之譜，但相較疫情前仍是有相當差距。

根據主計總處預測，台灣今年出口成長預估上修至 9.58%，大幅優於原先預期的 4.59%，增長幅度創下近 4 年來新高，同時 GDP 規模有機會首次突破 20 兆元，對於國內以外銷為主的產業來說，今年將會是個好年。法人也預期，台股當中的科技股今年獲利將可持續成長 20%～25%，去年表現不佳的傳產族群今年可望大幅成長 45%～50%。

雖然國內疫情出現明顯變化，但從全球角度而言，基本面好轉已經是共識，年底至明年初全球解封目前仍然是普遍共識，多數產業與大宗商品應該都可望受惠。然而，部分族群與個股的股價已經「提前」大漲，加上疫情干擾，想要搭上經濟復甦的投資順風車，須考量基本面是否真的跟得上股價。以下根據台股上市櫃公司業績表現，篩選出營收有實際轉好，且受惠經濟復甦的相關概念股，再從中挑選 4 檔個股進一步解析，供投資人參考。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 6 月號第 165 期