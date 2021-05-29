挺醫護助防疫 新光金及關係企業將捐款5000萬元

台灣新冠疫情日益嚴峻，北部醫療能量負荷龐大，新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽、新光銀行、元富證券及關係企業新光保全、大台北瓦斯、新壽公寓大廈管理維護股份有限公司宣布，預計聯合捐款 5000 萬元力挺醫護。

捐贈單位包括：台北市政府 1000 萬、新北市政府 1000 萬、新竹市政府 200 萬，以及台大醫院 500 萬、亞東醫院 600 萬、新光醫院 500 萬、輔仁大學附設醫院 500 萬、新光吳火獅先生救難急救基金會 500 萬與桃園敏盛醫院 200 萬，共計 5000 萬元，全數用於防疫所需，力挺醫護，共同抵抗新冠肺炎疫情。

新光金控表示，台灣近期新冠肺炎疫情急速升溫，全國疫情已升級第三級警戒，台北市及新北市第一線防疫醫護能量需求大增，台大醫院院長日前更在臉書發文表示：「醫院非常緊急，希望中央給醫院的資源或是補助能夠充足，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕。」因此，新光金控將捐贈雙北市府、新竹市政府外，也預計捐贈台大醫院、亞東醫院、輔仁大學附設醫院、桃園敏盛醫院，以助陣第一線醫療體系抗疫解燃眉之急。

此外，新光醫院作為抗疫醫院之一，自去年新冠肺炎疫情發生以來，一直保持警覺性，且是第一個在戶外設篩檢站的醫院，只要出現疑似個案，都不能放行進入醫院，有上呼吸道的患者都會分流，不會跟一般患者混在一起。

新光醫院位於雙北的交界之處，醫療量能支援雙北相當沈重，故也另捐贈 500 萬元予同為關係企業的新光醫院，以協助增加醫護量能，協助抗疫。

台灣新冠肺炎疫情爆發後，不只醫護人員工作負荷沈重，全台大樓保全人員、物業管理、清潔人員站在防疫的第一線，不眠不休提供各種公共場域及辦公場域的安全與衛生清潔，為大家的健康安全把關，工作量也大幅爆增。為此，新光關係企業新光保全及新壽公寓大廈管理維護股份有限公司也特別站出來，希望除了以行動維護國人健康安全外，也以捐款力挺醫護，期望一同共渡難關。

疫情嚴峻的期間，新光金控及關係企業以捐款為抗疫盡一份力量，也期盼大家遵守政府防疫守則，減少外出，做好個人防疫衛生，一起同心協力，攜手共度難關。