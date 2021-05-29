WHO：新冠病毒起源調查受到政治介入毒害

週五 (28 日) 世界衛生組織 (WHO) 緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 稱，新冠病毒起源調查正受到政治介入毒害。

《華爾街日報》上週日 (3 日) 援引一份此前未披露的美國情報單位報告指出，中國武漢病毒研究所的 3 名研究人員因出現與新冠肺炎相似的病徵於 2019 年 11 月到醫院尋求治療。

這些研究人員染病日期比中國官方披露新冠傳播時間點早了一個多月，這也讓病毒起源是否源於武漢實驗室的討論再度受到各界關注。

週三美國總統拜登發出通牒令，要求美國情報部門在 90 天內報告更接近新冠病毒起源結論的訊息，美國週四亦呼籲世衛進行第二次病毒溯源調查。

美國此舉激怒中國，中國週五譴責，美國官員呼籲進一步調查新冠病毒源頭的舉措是「政治操弄和責任甩鍋。」

世界衛生組織 (WHO) 緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 週五疾呼，各國是否可以將政治與科學分開？

萊恩稱：「如果可以的話，希望大家將政治與科學分開。整個病毒溯源過程都被政治介入毒害，這對我們正在努力進行的科學研究是非常不公平的，坦率地說，這將我們置於一個不可能提供世界想要的答案的處境當中。」

世衛證實，該組織專家正準備一份第二階段新冠病毒溯源研究提案，但沒有設定時間表，也沒有透露調查地點與其他細節。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.69 億例，死亡數突破 351 萬例，美國累計確診超過 3323 萬例，累計死亡數超過 59.3 萬。印度累計確診超過 2755 萬例，巴西累計確診 1634 萬例。