與川普大不同！拜登6兆美元預算案出爐

週五 (28 日) 美國總統拜登公布了 2022 財年 (10 月 1 日起) 預算案，規模達 6 兆美元，創下二戰後新高，這是拜登上任以來首份年度預算案。

拜登預算案中囊括基建與稅改兩大內容的《美國家庭計劃》，以及涵蓋增加支出、稅收抵免及加稅的《美國就業計劃》，但這兩項計畫都尚未沒有於美國國會通過。

相較與前總統川普，拜登預算案的優先事項有所不同 (圖片：AFP)

相較與前總統川普，拜登預算案的優先事項有所不同，拜登提高了對基礎設施、教育和應對氣候變化方面的支出，例如教育部預算將較上年度調增 41%、衛生及公共服務部預算上調 23% 和環保局增加 22%。拜登還編列 24 億美元給郵政服務局打造電動汽車車隊。

拜登已推翻川普任內實施的數項強硬移民政策，在拜登首份年度預算案中，拜登將執行川普激進移民政策的國土安全部預算減少十分之一，另一個國防預算僅較上年度增加 2%。

拜登的預算包括對稅法多種變更，最主要的是企業稅率從 21% 提高到 28%，以及加強 IRS 執法力度嚴查逃稅，並對富有的納稅人調高資本利得稅等。

與歷任美國總統的預算一樣，拜登政府對失業率和 GDP 增長的樂觀預測來消弭昂貴的支出計劃。

該預算案預計失業率將在今年年底前降至 4.7%，2022 年降至 4.1%，2023 年降至 3.8%，預計在接下來的 7 年內將維持在 3.8%。

該預算案要求 2022 財政年度赤字佔 GDP 比重達 7.8%，在未來 10 年內通膨率每年將不超過 2.3%，反映了白宮認為某些經濟學家誇大對通膨失控的擔憂。

週四葉倫出席國會眾議院聽證會時為拜登龐大的預算案護航，她稱，白宮短暫地提高開支的策略，長遠來看將有助於美國財政赤字減少，在稅收可望上升的情境之下，調高預算案實屬負責任的財政規劃。

華爾街分析師認為，拜登週五公告的預算案揭示美國經濟中長期存在的不平等問題的藍圖，這份預算案屬於財富再分配計畫，試圖扭轉幾十年來不斷擴大貧富差距，而不是改變美國近年來疲軟經濟成長趨勢的遊戲規則。