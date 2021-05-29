巴西面臨91年來最嚴重乾旱 咖啡豆期貨漲到4年半新高

巴西政府警告，該國正面臨 91 年來最嚴重的乾旱，影響水力發電和農業生產，咖啡豆期貨周五 (28 日) 逼近 4 年半以來新高，當地實施分區供電的疑慮上升，亞馬遜雨林發生火災的風險也提高。

隸屬於巴西礦產與能源部的電力部門監督委員會 (CMSE) 周四晚間表示，巴西中部和南部巴拉那河流域長期遭受乾旱襲擊，敦促水務監管機構 ANA 宣布進入「水資源短缺」狀態。

巴西農業部氣象監測局也發布第一個緊急乾旱警報，表示 6 月至 9 月巴西五個州的降雨可能仍然稀少。

巴西礦產與能源部表示，未來幾個月乾旱將持續，特別是在東南部和中西部地區。

巴西是全球最大糖和咖啡豆生產國，乾旱嚴重影響這兩種農作，並使相關商品價格飆升。咖啡豆期貨周五一度攀抵 4 年半以來新高。

咖啡豆期貨逼近 2016 年底高點 (圖: 鉅亨網)

市場擔心巴西農業重鎮米納斯吉拉斯 (Minas Gerais) 的土壤水分不足，可能影響 2022 收成年的咖啡豆收成。

巴西發電高度依賴水力發電，乾旱將衝擊糧食種植、畜牧和發電。此外，科學家還警告，乾燥的天氣可能導致亞馬遜雨林和潘塔納爾濕地出現嚴重火災。

CMSE 表示，放寬水力發電廠限制現階段相當重要，以允許某些地區產生更多的能源或儲能。然而，政界人士、ANA 和環境保護機構 Ibama 必須先進行難度極高的協商才可能更動。

路透 (Reuters) 引述一位知情人士報導：「目前還沒有實施分區供電的打算，但若不放寬水力發電限制，也別無他法。」