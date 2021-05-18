巴西也鬧水荒！水情告急 咖啡供需失衡加劇

由於雨季降水量不足，巴西栽種咖啡、橘子的農業重鎮中南部地區正陷入乾旱危機，農民擔憂接下來幾個月的灌溉用水可能提前耗盡。在全球需求復甦之下，巴西缺水恐加劇供需失衡的狀況。

當地農民們表示，由於降雨量稀少，以致於今年需提前於 3 月灌溉阿拉比卡咖啡，以往 8 月才會耗盡的灌溉用水如今已空空如也，農民對未來可灌溉用水表示擔憂。

在疫情趨緩、全球需求復甦之際，巴西乾旱引發的生產下滑，激起市場對食品通膨的隱憂。紐約 ICE 期貨交易所的咖啡和生糖期貨已觸及 4 年高點。

若灌溉區域也無法獲得足夠的水，巴西的咖啡和橘子產量可能會連續第二年下降。目前巴西僅有 30% 的橘子和 15% 的阿拉比卡咖啡獲得灌溉。巴西目前的橘子收成已較上一季縮水 31%，是 33 年來最大跌幅，阿拉比卡咖啡的產量也急劇下降。

aWhere 執行長 John Corbett 表示，第一季巴西的聖保羅、米納斯吉拉斯 (Minas Gerais) 等許多地區的降雨量都非常低，預計接下來兩周巴西將更為乾燥。

目前為巴西傳統乾季，但今年預計持續時間會比以往更長。Somar Meteorologia 氣象學家 Celso Oliveira 認為，通常降雨要等到 10 月至 11 月才會來臨。

GCONCI-Group Citrus Consulting 分析師 Gilberto Tozatti 表示，目前水庫正在乾涸，很可能在旱季來臨前便會耗盡，這正在影響聖保羅州大部分地區，下一季的收成恐受損害。