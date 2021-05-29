美國長周末假期將到來 當心加密貨幣再次劇烈動盪

比特幣震盪走勢經常發生在周末，美國股市下周一 (31 日) 因陣亡將士紀念日休市一天，三天連假即將到來，但加密貨幣為 24 小時交易，讓幣圈投資人再度繃緊神經。

比特幣最近走勢狂野，上周曾暴跌 30% 至 3 萬美元，本周一度收復 4 萬美元，但後繼無力，周五 (28 日) 徘徊在低於 3.6 萬美元的水準。截稿前，Coindesk 報價為 35764.02 美元，下跌 7%。

加密貨幣行情普遍疲軟，以太幣 (ETH) 下挫 9% 至 2501.16 美元，狗狗幣報 0.32 美元，跌幅約 4%。

比特幣 5 月至今下跌約 37%，本月很可能出現 2011 年 9 月以來最差表現。

總經研究機構 Lamoureux 公司總裁 Yves Lamoureux 說：「加密貨幣的血腥周末即將來臨。」

比特幣等加密幣在周末劇烈震盪，是因為周末通常缺乏流動性，一有風吹草動都可能引發賣壓。另一個原因是幣圈的槓桿高，放大了震盪幅度。

巴隆周刊記者 Avi Salzman 指出，現在基本上有兩個比特幣市場，一個由 Coinbase、Robinhood 等主流交易平台主導，另一個由衍生性商品投資人主導，這群投資人較不在意加密貨幣價格是否上漲，主要靠研判資產價格走向獲利。

Fairlead Strategies 技術分析師 Katie Stockton 表示，比特幣過去幾周被超賣，在 3.4 萬美元附近找到支撐，但還沒有收復 200 日均線 (用來評估長短期動能的指標。「我們的短期指標顯示為上漲，但還沒有出現可靠的中期『買進』訊號」。

Lamoureux 說，泰達幣 (Tether) 等穩定幣 (stablecoin) 的崛起，可以為比特幣等主流加密貨幣提供支撐。穩定幣的價格與法定貨幣掛勾，價格波動較平穩。