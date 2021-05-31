比特幣價格小幅回彈 預計單月跌幅仍將居史上前三

儘管比特幣價格在亞洲周一 (31 日) 時段小幅反彈，但以當前價格來看，預計仍將創下有紀錄以來前三大的單月跌幅紀錄。

據 Coindesk 報價，比特幣在台北時間晚上 19:40，暫報 37173 美元，24 小時漲幅超過 2.8%，但 5 月份整體仍下挫，跌幅約 37%，今天還曾跌至 34195 美元的低點。

比特幣近 1 個月走勢 (圖表取自 Coindesk)

Bitstamp 數據顯示，這一跌幅接近 2018 年 11 月的 37% 跌幅，僅低於 2011 年 9 月創紀錄的 40% 跌幅。

比特幣之外，第二大加密貨幣以太幣有望在 5 月底下跌約 12%，這是自 2020 年 9 月以來，首見單月下跌。

與兩大主要加密貨幣相比，黃金在今年 5 月約上漲 7%，是 2020 年 7 月以來的最大單月漲幅。

比特幣本月跌幅主要發生在中旬，在截至 5 月 19 日的 8 天內，比特幣從 58000 美元暴跌至近 30000 美元，之後一直橫盤整理。

根據區塊鏈分析公司 Glassnode 的說法，價格暴跌主要是由於在第一季牛市期間購幣的新投資者恐慌性拋售所致。與此同時，機構一直在逢低買入，對加密貨幣的長期價格仍抱持信心。