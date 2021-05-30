〈觀察〉電商大檔再攪局 百貨餐飲的防疫期中考難度加劇

5 月中旬以來本土疫情大爆發，僅短短 3 周，內需動能驟減，事實上，去年疫情來襲之際，連鎖餐飲業者多已完成布局外送業務、拓展冷凍食品，百貨業則發展自家電商平台，這次疫情來得突然，可說是過去一年準備的期中考，然而，大型電商業者不僅買氣爆棚，上半年電商最大檔期 618 大促又將開打，實體業者能吃到的消費大餅恐將再遭分食。

疫情快速在國內擴散，全台維持三級警戒，並延長至 6 月 14 日，衝擊內需各行業，過去一年靠著國旅撐住部分業績的旅行社、飯店業，營運直接遭打到谷底；部分餐飲業不諱言，業績剩不到原本 10% 水準，漢來美食 (1268-TW) 更直言，已處在營收驟減至不及往日 5% 的慘况，餐飲業營收等同幾乎斷炊。

據經濟部最新調查，餐飲業對 5 月營運看法，按營業額計算的動向指數僅 13.9，創新低，顯示業者悲觀情緒。

事實上，不少餐飲業者去年疫情來襲即加快發展外帶外送服務、冷涷即食包等，顯然，這次疫情造成餐廳內用服務全面停擺，即便已全力推展外帶外送，並加強銷售冷凍熟食，目前看來，仍是杯水車薪。

可觀察到，疫情嚴峻其實造就自煮趨勢，就連超商也加入搶市，超商龍頭統一超 (2912-TW) 表示，生鮮電商買氣暢旺，為搭上這波商機，開賣自煮食材「居家應援備糧箱」。

另一方面，多家百貨商場來客人流至少下滑 7-8 成，百貨公司包括百貨龍頭新光三越、台北 101 購物中心、遠東 SOGO 和微風集團為因應疫情衝擊，除了縮短營業時間，甚至部分自主暫停營業，新北新莊宏匯廣場已宣布延長自主停業時間至 6 月 4 日。

所幸遠東 SOGO、微風在去年均已完成布建自家電商平台，而新光三越除了新光三越做電商行之有年，透過 APP 和 beauty STAGE 美麗台集結超過萬項商品，打造新光三越線上微型百貨，全力鞏固會員消費動能。

然而，即便是大型百貨都已轉向線上，力拚開創新版圖，除了原有的同業競爭對手外，還要面對大型電商平台如 momo 購物、PChome 和蝦皮購物等各據一方的勢力。

整體來看，綜合電商銷售多已達到一條龍的服務，就連生鮮、各種熟食品多一應具全，各大實體業者要透過自家平台從中突圍，已實屬不易，接下來，還要再面臨電商即將開打的 618 上半年最大檔期，競爭力度勢必更激烈。

即便餐飲、百貨早在去年起已有準備，這次也全力拚宅經濟，但短期恐怕仍只是僧多粥少，要讓既有實體會員習慣留在自家的電商平台，並伺機搶進電商業的消費者，還是需要時間。