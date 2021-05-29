【鍾國忠專欄】創造眾多歷史紀錄的5月台股

(一) 月成交量正式突破 10 兆大關

台股的 5 月很精彩，創造許多驚人的數字與種種情況，就讓我們來回顧。

首先是台股交易量，集中市場 4 月創造成交量 8.52 兆元新高後，5 月份在 5/28 正式突破 10 兆元大關，光一個月成交量就超過 2020 年 Q1 整體交易金額 9.4 兆元，而 10 兆有何意義？它代表 5 月平均日成交量至少達 5000 億元以上，創造一個重要的里程碑！

(二) 回顧 5 月 10 大現象

除了月成交量突破 10 兆大關外，還有哪些特別的情形？以下將從二大方面來扼要分析：

1. 政經環境：

(1) 疫情爆發，確診人數暴增，累計已達 4 位數，《彭博》近日公布最新全球「防疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣更從 4 月的第 5 名降至 15 名，而原居首位的新加坡也倒退 1 名，讓紐西蘭重返冠軍寶座。

(2) 因疫情的影響，1931 家上市櫃及興櫃公司破天荒延期股東會，均延到 7/1~8/31 重新召開。

(3) 五天二度無預警全台分區大停電，另外還有缺水的問題，這也是過去少見的現象。

2. 股市變化：

(1) 量價表現不同步調：量能創新高突破 10 兆，但同月份指數卻沒創新高，因為本波 17709 點高點發生在 4 月份。

(2) 單日指數大變化：國內疫情急速升溫，引發市場恐慌性下殺，5/12 當天在台積電盤中重挫逾 9% 下，台股加權指數一度崩跌 1417.86 點，創史上盤中最大跌點。另外，因外資 5 月中旬當周瘋狂抄底台股買進 635 億元，5/18 加權指數及櫃買指數大漲 792.09 點及 7.84 點，雙創史上最大漲點，不過，漲幅 5.16% 並未打破過往紀錄，這部分因絕對指數處較高位置，所以容易超越過往指數漲跌的點數。

(3) 市場冷熱度變化快：冷熱度可從成交量來說明，5 月份最大量在 5/12 的 7828 億元，最低量在 5/18 的 4146 億元，兩者相隔不到一周時間，但高低成交量差距高達 3682 億元，這也是前所未見。

(4) 疫情與股市各走各的路：5 月疫情緊繃，因此見到 5/12 大跌 680 點，當天也出現成交量 7828 億元的高套牢量，但這部分已在 5 月底前被克服，國內疫情不穩、股市卻還相當熱絡，從過往經驗來看相當罕見，去年股市低檔可因市場期待全球寬鬆貨幣政策救世而上漲，但現在國外疫情即將解封，出現部分認為 QE 要退場的聲浪，呈現二個截然不同的現況。

(5) 股王換人當：4 月底股王大立光收盤價 3110 元，矽力 - KY 收盤 2925 元，兩者相差約 6%，經過一個月後，矽力 - KY 股價不僅超越大立光，且兩者相差約 20%，股王位置正式由矽力 - KY 所取代，也代表長期市場看重的光學產業，轉到跟 5G 與伺服器等產業有關。

(6) 類股比重：首見航運股成交比重相當於電子股，5/24 航運類股資金占比 37.28%，電子類股資金占比約 37.33%。

(7) 高交易量卻沒電子股參與：5 月成交量突破 10 兆，在前 10 大權重股走勢，竟沒見到電子權重股的股價創新高，反而僅富邦金、國泰金與中鋼等非電子公司創新高價，在成交量如此大的環境下少了電子參與，也顛覆過往股市所未見的現象。