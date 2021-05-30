中國、伊朗限制衝擊比特幣前景 顯卡需求恐放緩

虛擬貨幣近期受中國擴大監管、伊朗下令禁止採礦等利空消息襲擊，價格崩跌至 40000 美元之下，相比年初歷史高點，價格接近腰斬，在各國擴大限制措施擴大下，恐抑制當前顯卡熱絡需求，也成為主板廠未來營運一大隱憂。

中國原本是全球最大虛擬貨幣礦場，但隨著節能減碳、環保意識抬頭，有關單位訂定相關限制，抑制挖礦業者大量消耗能源，5 月中旬包含中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會等三大金融協會，更進一步下令金融機構、支付公司禁止提供虛擬貨幣交易服務，一舉將比特幣從高位拉下。

隨著中國擴大限制虛擬貨幣交易，多數礦工、虛擬貨幣公司轉往能源充足且電費較低廉的伊朗發展，不過伊朗不堪非法礦工大量消耗能源挖礦，近幾個月甚至頻傳「停電」意外，加上夏季用電高峰即將來臨，當局也緊急下令禁止加密貨幣挖礦四個月。

比特幣在近期利空消息籠罩下，價格表現疲軟，根據最新報價顯示，比特幣近一日仍未站回 40000 美元大關，持續在 34000-37000 美元徘迴，而此價格相比年初約 64000 美元歷史高點，價格接近腰斬。

整體顯卡市場在挖礦需求、宅經濟支撐下，從去年至今維持供不應求狀態，輝達 (NVDA-US) 更獨立推出 NVIDIA CMP 挖礦產品線，帶旺台主板廠華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、承啟 (2425-TW) 等營運維持旺季水準。

不過，在中國、伊朗等各國政府相繼介入限制虛擬貨幣，恐抑制未來比特幣發展，連帶衝擊挖礦顯卡需求放緩，對主板廠營運增添不確定性，台主板廠還包含華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW) 等。