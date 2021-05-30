〈台股風向球〉偏多氣氛壓制六絕定律 當心QE緊箍咒添亂

儘管國內本土疫情持擴擴散，台股上周信心逐漸回穩，周漲 568.8 點，周線連 2 紅，經歷了 5 月高低點差距近 2400 點的震撼後，即將進入 6 月，法人提醒，6 月開始恐將因 QE 縮減討論，而使行情加大震盪。

美股上周五四大指數連袂漲，以費半指數上漲 0.86% 較多，而台股 ADR 也同步上揚，又以聯電 ADR 漲 2.39% 較多，多頭信心持穩，可觀察到，投信買盤已逐漸轉向至電子股，過去一周買超前 10 大標的有 7 檔是電子股，買超最多是聯電 3.5 萬張，其次友達 1.7 萬張，華邦電近 1.4 萬張，緯創逾 1 萬張，技嘉、順德和緯創均超過 4000 張。

不過，外資買盤主要仍集中傳產股，一周來前 10 大買超標的除了 ETF 就是傳產股，包括新光金買超 14 萬張，陽明 8.7 萬張，中信金 5.5 萬張，國泰金和大成鋼均超過 2.6 萬張，中鋼、兆豐金均超過 2.5 萬張。

法人認為，傳產股領軍多頭，必須透過強勢族群輪動才有助延續續航力，否則，當沖盛行，大盤陷入區間整理震盪時間將更為拉長，所幸，投信集中市場連 5 日買超，金額高達近 100 億元，是近幾個月來單周買超最大量，電子股接棒的趨勢有望逐漸成形。

永豐投顧進一步說明，美國接種疫苗率已達 50%，預計商業活動解封可能從 7 月 4 日美國國慶日開始，未來一季將進入 QE 縮減利空測試，6 月 16 日、7 月 29 日是聯準會 FOMC 會議舉行時間 ，很可能在此釋放 QE 縮減訊息。

據 2013 年 5 月經驗來看，當時聯準會主席 Bernanke 釋放縮減 QE 風向球後，市場反應激烈，S&P500 波段跌幅 5.75%，台股跌幅更達 8.5%，儘管當前聯準會再三保證短時間內不會升息，惟原物料價格高漲，通膨議題環繞不去，永豐投顧提醒，目前處在熱錢行情的尾聲，不要輕忽泡沫消失的後座力。

整體而言，在 FOMC 會議前，全球關注 QE 動向，大盤難有大行情，永豐投顧預期 6 月大盤將於 15800-17100 點區間整理。

元大投顧則指出，上周以來美國科技類股轉為相對強勢，吸引資金逐漸回流電子族群，但大盤量能偏低，再加上航運族群成交比重仍維持在 30% 之上，當沖比重仍偏高，不利指數表現，仍需寄望美國科技股延續強勢。