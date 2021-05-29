散戶撐起半邊天！台股今年漲幅亮麗 和南韓、越南為亞洲三強

亞洲地區今年股市漲幅排名前三的分別是越南、台灣和南韓股市，三者都由散戶大軍帶動，和散戶投資人在全球日益活躍的趨勢相呼應。

越南股市成交量約 90% 來自散戶，胡志明證交所指數 (VN Index) 今年來上漲 20%。科技重鎮台灣、南韓股市今年來漲幅也都超過 10%，散戶成交量在台股占 70%，在韓國占 75%。

台股 (藍)、韓股 (紅)、越股 (黑)、MSCI 亞太指數 (綠) 今年來變動幅度。來源: Bloomberg

台、韓與越南股市都是被外資賣超的股市，但今年來仍強力上漲，凸顯散戶的力量，也反映隨著全球疫苗接種率提升、出口需求強勁，鼓舞台韓越的大盤走勢。

散戶崛起現象在世界各地上演，主因在於疫情爆發後，投資人尋找優於銀行利息的報酬、彌補因失業而短少的收入，而智慧手機各種低手續費的交易 app 大行其道，更助長這股熱潮。

新加坡 DailyFX 策略師 Margaret Yang 說，隨著專業知識和投資技巧提升，散戶未來將扮演重要的市場力量，但這個過程中也可能帶來「群聚效應」，加劇市場波動。

台股最近的狂野走勢就是例證，大盤 5 月稍早曾出現 2020 年 3 月來最大單周跌幅，但迄今已經收復大部分失地。

台灣去年開放零股盤中交易，鼓勵一般股民參與，像是台積電 (2330-TW) 這種高價藍籌股變得更容易入手，對年輕股民吸引力尤其大。

彭博資料顯示，儘管外資 5 月賣超台股，台股本月的日均交易量為 179 億美元，和今年來的日均交易量相比高了 30%。

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