台積電技術論壇、全年GDP預測、台北國際電腦展開展 本周大事預告

台積電本周三將舉行「2021 年線上技術論壇」，由總裁魏哲家擔任主講人，聚焦先進製程、先進封裝等技術進展，外界也關注擴產計畫，此外，近期本土疫情大爆發，主計總處將公布最新全年經濟成長率預估，恐面臨 5% 保衛戰，以下是本周大事預告：

台積電線上技術論壇 6/2 登場 聚焦先進製程與封裝技術

晶圓代工龍頭台積電周三舉行「2021 年線上技術論壇」，受到疫情影響，今年為第二年採線上形式舉行，由總裁魏哲家擔任主講人，聚焦台積電先進製程、先進封裝等技術進展，及擴產計畫。

台積電今年線上論壇於 6 月 1 日由北美地區先展開，6 月 2 日在台灣、中國與歐洲等地同步進行，主題包括先進製程技術、特殊技術、先進封裝技術，及產能擴充計畫與綠色製造成果。

本土疫情大爆發 全年 GDP 恐面臨 5% 保衛戰

行政院主計總處周五 (4 日) 即將公布最新全年經濟成長率預測，儘管台灣製造外銷接單熱絡、出口續旺，但近期由於國內疫情大爆發，全台不僅升至三級警戒，更延長至 6 月，衝擊民間消費動能，外界預期，台灣今年經濟成長率恐面臨 5% 保衛戰。

台灣第一季經濟成長率高達 8.16%，一舉創下 10 年半來的新高，主計總處先前表示，由於第一季表現優預期，若第二季至第四季的預估值不變，今年經濟成長率將衝破 5%，達 5.1%，不過，隨著現今疫情嚴峻，預估數值也恐下修。

COMPUTEX 周一盛大開展 聚焦 AI、5G、電動車等九大主題

2021 年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 將在下周一 (31 日) 登場，為因應疫情變化，今年展會仍取消實體活動，改採線上舉行，主軸聚焦 AI、5G、IoT、電動車等九大議題，也邀請超微 (AMD-US)、美光、英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等產業代表進行專題演講。

大立光、鴻海 5 月營收出爐 大立光恐續降 鴻海估微幅上揚

大立光、鴻海 5 月營收即將在本周出爐，其中，大立光受全球半導體供應吃緊影響，客戶拉貨力道趨緩，預計 5 月出貨還會較 4 月減少，鴻海依照過往營收走勢，則可望較 4 月微幅上揚。