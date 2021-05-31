〈觀察〉紓困4.0啟動 考驗銀行數位能力

國內疫情重挫我經濟成長動能，政府緊急啟動紓困 4.0 措施，但本土病例爆發，主管機關更應思考，如何深化金融業數位化進程，降低面對面人工作業手續，減少群聚機率，否則只是讓紓困美意反成另一個防疫破口。

全國防疫進入三級警戒，多數行業因應防疫被迫必須暫停營運，政府新出紓困 4.0 計畫比照去年疫情期間，推出每人上限 10 萬元的勞工紓困貸款，以從優、從寬、從速等「三從原則」辦理。

猶記去年紓困貸款因名額有限，讓擔心搶不到名額的民眾蜂擁至實體分行爭相搶辦紓困貸款，將銀行營業大廳擠得宛如菜市場亂象叢生，肩負政策使命的公股銀行更傳出有所謂的「紓困貸款 KPI」需達標。

有別於去年疫情主要以歐美區域為主，台灣靠著境外防堵成功控制疫情，民眾擠爆銀行營業大廳，因此沒有所謂的「群聚災情」傳出，但今年在社區感染蔓延、全台防疫三級警戒的情況下，如果還是循著去年的紓困模式，大量依賴人工作業，製造群聚，在疫情仍舊嚴峻的此刻恐怕會讓紓困美意大打折扣。

在銀行積極發展數位的趨勢下，包含投保、開戶、信貸、投資理財等金融服務，幾乎都能靠網路搞定，照理而言，因應紓困而生的勞工貸款也應該能比照線上信貸，透過網路完成申貸程序。

在後疫情時代，防疫很可能成為未來日常生活的常態，政府或許該從這兩年疫情產生的影響進一步反思，如何加速公股銀行數位轉型步伐，讓金融作業更有效率，便捷，創造紓困、防疫雙贏目標。