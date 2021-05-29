紓困4.0拍板、美輪胎反傾銷稅終判、景氣燈號續亮紅燈 本周大事回顧

國內疫情持續升溫，本土確診案例在短短兩周暴增至 6000 例，因疫情尚未得到明顯控制，指揮中心周二 (25 日) 宣布全國三級警戒將再延長至 6 月 14 日，另外，美國課徵輪胎反傾銷稅終判出爐，正新稅率下修至 20.04% 受惠程度最大，國發會也發布 4 月景氣燈號，續亮紅燈，但預期 5 月將受疫情衝擊。以下是本周大事回顧：

〈國內疫情升溫〉全國三級警戒再延長 學生同步停課到 6/14

國內本土疫情持續延燒，自 5 月 15 日雙北升級三級警戒以來，累計確診數已超過 6000 例，中央流行疫情指揮中心也在周二 (25 日) 宣布全國三級警戒再延長至 6 月 14 日，學生同步停課至 14 日，維持線上教學模式。

根據指揮中心規定，疫情警戒三級期間，民眾外出時全程佩戴口罩，停止室內 5 人以上、室外 10 人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，營業及公共場域落實戴口罩並保持社交距離。

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〈國內疫情升溫〉紓困 4.0 發現金 個人最高 3 萬元 最快 6/4 上路

行政院長周四 (27 日) 拍板紓困 4.0 三大原則，包含加快個人補貼、加強支持產業、加碼融資額度等，其中，個人紓困將比照先前方案，補貼現金最高 3 萬元，企業薪資補貼也將從寬認定，若立法院在 31 日完成三讀，最快就能在 6 月 4 日起發放。

產業方面，此波疫情主要集中影響內需型消費服務業，根據紓困 4.0 辦法，原補助標準為營業受衝擊 50% 以上，以補助薪資 4 成、上限 2 萬元，但將依政院指示從寬認定，原則上將按員工人數補貼薪資每個月 2 萬元。

除提供企業營運資金及薪資補貼外，紓困 4.0 規劃也將針對弱勢族群、自營作業者、農漁民、遊覽車及計程車駕駛提供生活補貼，央行中小企業貸款加碼 1000 億元，提供利息補貼，勞工也有每人最高 10 萬元紓困貸款。

美課輪胎反傾銷稅終判出爐 正新受惠最大

美國商務部 25 日公布針對台、韓、泰、越的進口轎車胎與輕卡車胎反傾銷稅率終判，其中，正新此次稅率下調，除將有稅率回沖外，未來台灣廠出貨也會更順暢，建大則維持既有、從越南廠出貨零稅率的優勢，不過南港稅率則遭上調。

據美國商務部公布最新的輪胎反傾銷稅率，正新稅率由 52.42% 下修至 20.04%、南港稅率則由 98.44% 上調至 101.84%，其他業者由 88.82% 略降至 84.75%。

運價續漲 亞歐貨櫃航線費率首度突破 1 萬美元

海運諮詢機構 Drewry 周四 (27 日) 公布的 Drewry 世界貨櫃運價指數 (WCI) 顯示，從上海到鹿特丹的 40 呎貨櫃運價攀抵 10174 美元，為首度突破 1 萬美元大關，相比前一周上漲 3.1%，與去年同期更跳漲 485%。

不只亞洲航線，追蹤八條主要航線的綜合運價也創新高。Drewry 統計八條主要航線的綜合指數報 6257 美元，比前一周上漲 2%，比去年同期則上漲 293%。

東元電子投票結果出爐 黃茂雄陣營拿下過半票數佔上風

因應國內疫情升溫，上市櫃公司股東會全面延後，但電子投票仍依照原訂日期並行投票，東元今年將全面改選 11 席董事，電子投票結果在周一 (24 日) 出爐，電子投票比重約 28%，其中集團會長黃茂雄陣營提名候選人，拿下過半票數、約 62%。

東元將改選 7 席董事、4 席獨董。董事候選人票數方面，根據資料顯示，黃茂雄陣營中，以東元現任董事長邱純枝與黃茂雄拿下最多票數，分別 4.37 億股、4.94 億股，其餘董事候選人得票數約落在 2.4-2.7 億股，配票相對分散。

4 月景氣燈號連三亮紅燈 領先指標現轉折終止連 11 個月上揚

國發會周四 (27 日) 公布 4 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 41 分，較 3 月增加 1 分，分數創下 1987 年 5 月以來逾 32 年新高，燈號連三亮紅燈，但受國內疫情升溫影響，國發會表示，景氣領先指標終止連 11 個月上揚，首度轉為下跌，也預期國內疫情升溫，將影響內需消費產業。

國發會表示，4 月景氣對策信號 9 項構成項目中，僅海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加 1 分，其餘 8 項燈號不變，而統計景氣領先指標終止連 11 個月上漲轉為下滑，累計減幅達 0.02%，同時指標則呈連 11 個月成長、累計增幅達 9.78%。

〈國內疫情升溫〉5 月零售、餐飲營業額不樂觀 過半廠商反映受影響

國內疫情升溫，全台升至三級防疫警戒，嚴重衝擊內需零售、餐飲業，對此，經濟部統計處評估，今年疫情、防疫管制措施均較去年 3 月嚴峻，因此預期 5 月零售、餐飲業營業額都將下滑，且較去年同期衰退，據調查，也有逾五成廠商回報受疫情衝擊。

統計處預估，5 月僅批發業在全球景氣復甦力道支撐下，營業額可望正成長，年增幅約 12.5%-15.5%，零售業、餐飲業則將分別終結連十紅、連三紅，預估 5 月營業額將年減 1.5-4.5%、年減 15.5-18.5%。

不過 4 月在遠距商機、宅經濟帶動下，加上民間消費回籠、去年基期較低等因素，三大業別均呈現雙位數成長，營業額分別達 1.067 兆元、3286 億元、658 億元，均創下歷年同月新高紀錄。

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4 月失業率 3.64% 寫逾 1 年來低點 5 月恐受疫情影響

主計總處周一 (24 日) 公布 4 月失業率為 3.64%，較上月下降 0.03 個百分點，呈現連 2 月下滑，也較去年同期下滑 0.39 個百分點，創下 2020 年 2 月以來低點，失業人數 43 萬 5000 人，月減 4000 人或 0.88%，主計總處表示，4 月勞動市場尚屬穩定，但 5 月以來疫情升溫，預料薪資和工時將受衝擊。

5 月我 CCI 創 4 個月來低點 投資股票信心連 6 跌

中央大學台灣經濟發展研究中心周四 (27 日) 公布 5 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 74.88 點，較上月下滑 2.4 點，來到近 4 個月以來低點，其中，6 項調查指標均下滑，又以投資股票信心指標下滑最多，不僅終結連 6 升，同創 4 個月來低點。