中國5月份製造業PMI 51 略低預期

周一 (31 日) 中國統計局公布 5 月份製造業 PMI 51，預期 51.1，前期 51.1；非製造業 PMI 55.2，預期 55.1，前期 54.9；綜合 PMI 54.2，前期 53.8。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

製造業 PMI

中國統計局指出，從企業規模來看，大、中型企業 PMI 分別為 51.8% 和 51.1%，比 4 月份上升 0.1 和 0.8 個百分點，均高於臨界點；小型企業 PMI 為 48.8%，比 4 月下降 2 個百分點，低於臨界點。

各分類指數來看，5 大分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原物料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為 52.7%，比 4 月上升 0.5 個百分點，高於臨界點，顯示製造業生產擴張力道有所增強。

新訂單指數為 51.3%，比 4 月回落 0.7 個百分點，高於臨界點，表示製造業市場需求增長有所減緩。

原物料庫存指數為 47.7%，比 4 月下降 0.6 個百分點，低於臨界點，意味著製造業主要原物料庫存量有所減少。

從業人員指數為 48.9%，比 4 月下降 0.7 個百分點，低於臨界點，象徵製造業企業勞動力市場景氣度持續下滑。

供應商配送時間指數為 47.6%，比 4 月下降 1.1 個百分點，低於臨界點，表示製造業原物料供應商交貨時間進一步延長。

非製造業 PMI 五大分類指數：