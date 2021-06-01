財新中國5月製造業PMI升至52 符合預期

周二 (1 日) 財新公布中國 5 月份製造業 PMI 52，預期 52，前期 51.9，達到今年新高。財新數據走向與昨 (31) 日中國統計局公布的製造業 PMI 相左，後者 5 月製造業 PMI 達 51，較前一個月小跌 0.1 個百分點，且呈現生產擴張加速而需求成長減緩的局面。

資料來源: 財新網

財新中國製造業 PMI 各分項指數中，5 月製造業需求略高於供給。海內外需求齊揚，支撐銷售成長，5 月新訂單指數創今年以來新高，新出口訂單指數則繼續攀升至 2020 年 12 月以來高點。企業反映，新接業務量成長速度為五個月來最強。

新業務量增長，帶動產量進一步上升，但原物料短缺且價格上漲對供給有所抑制。相比需求端的好景氣，供給端則略顯疲弱，5 月生產指數較 4 月略降。

至於 4 月進入擴張區間的就業指數，5 月則出現下滑。部分企業因強勁的市場需求而增加勞動力，但也有部分企業受制於成本上漲，對增聘勞工仍抱持謹慎態度。兩者相抵，5 月就業指數只略高於臨界值。

5 月製造業買進價格指數創下 2017 年 1 月以來最高點。調查企業普遍反映，原物料成本上揚，推升各項費用。企業普遍透過調漲產品售價，將成本上漲壓力轉嫁給客戶，導致出廠價格指數飆升至 60 以上，創 2011 年 3 月以來最高值。

由於需求持續改善，製造商大幅增加採購，5 月供應商供應時間指數在萎縮區間大幅下滑。調查企業反映，投入品需求上升，但供應商存貨量低，導致最近供應問題惡化。與此同時，庫存數據顯示原物料庫存與成品庫存皆輕微下降。

展望未來一年，製造業企業預期需求成長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至四個月低點，主因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021 年 5 月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢復動能仍在。

不過通膨問題是未來最重要的議題，面對原物料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原物料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運作秩序造成影響。

