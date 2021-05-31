〈台股盤中〉三大傳產領軍 重回萬七之上 生技獨憔悴

由於本土疫情擴散的利空鈍化，加上美股上周五回穩，持續拉抬多頭士氣，台股今 (31) 日以上漲 78 點開出後，盤中不斷墊高，漲點一度超過 200 點，最高突破 17100 點，站穩萬七，預估成交值也放大至 5500 億元左右，其中，強勢股仍由鋼鐵、電線電纜和航運領軍，不過，高端疫苗鎖住跌停，衝擊整體生技族群。

鋼鐵股今日持續作為領頭羊大漲，在中鋼續漲半根停板上下的帶動下，威致、春源、海光、燁輝、高興昌、志聯和中鴻均亮漲停燈號，官田鋼漲 8%，新光鋼也漲逾 6%，世紀鋼、長榮鋼、彰源、榮剛、豐興長半根停板左右。

電線電纜股表現也不落人後，華榮、億泰漲停，大山漲 8%，大亞、華新和宏泰均漲逾 6%。

投資人持續搶當航海王，航運股人氣暢旺，占大盤成交比重仍高達 30%，其中，台驊、宅配通和嘉里大榮續攻漲停板，長榮、中菲行漲 6%，正德和四維航漲 3%，不過，法人提醒，日前作為航運領頭羊的萬海已跌近 7%，陽明一度翻黑。

上周以來國產疫苗話題引發各界討論，高端疫苗取得政府採購合約，不過，高端疫苗有利空出盡壓力，開盤後不久打入跌停鎖死，衝擊生技族群，台康一度跌停，基亞逼近跌停，台耀、寶齡富錦跌逾 7%，東洋跌半根停板，生華科、藥華藥、美時和智擎跌近 3%。

元大投顧指出，眾所矚目的 5 月營收即將開始公告，面對疫情突然惡化，儘管製造業生產線並未受到影響，此時被打亂的台股更需要數字驗證加強信心。

國泰證期研究部認為，整體跡象多空雜陳，加上大盤已反彈超過千點，震盪將加劇。

統一投顧則指出，上周指數上漲 568 點，突破月、季線反壓，重回各期均線之上，目前台股本益比處於 16 倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，五日、十日短天期均線已開始走揚，加上外資回補買超台股、融資餘額大幅降低，籌碼逐漸沉澱穩定，有利台股後續表現。