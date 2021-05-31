政府採購助攻未成 高端疫苗重挫跌停 掛賣近2000張

指揮中心已與國內疫苗廠高端疫苗 (6547-TW)、聯亞生技簽新冠疫苗採購合約，其中向高端下單 500 萬劑，不過利多消息釋出，高端今 (31) 日開盤 20 分鐘打入跌停鎖住，探至 350.5 元，回測月線，委賣高掛近 2000 張。

高端疫苗帶頭下挫，其上游原液供應商台康生技 (6589-TW) 一度打入跌停，不過低接買盤強勁，跌幅收斂；後端充填有望由東洋 (4105-TW) 負責，也跌逾半根停板。

疫情指揮中心指揮官陳時中證實，已與國產疫苗公司簽署新冠疫苗預採購協議；高端後續也隨即發布重訊公告，與疾管署簽訂 110 年國內 COVID-19 疫苗採購合約，合計 500 萬劑疫苗採購，另外附上限 500 萬劑後續持續擴充。

高端新冠疫苗二期臨床試驗共 3700 名受試者，已完成第二劑接種，依照法規單位建議，於第二劑疫苗接種後第 28 天評估疫苗安全性與免疫原性，有望 6 月上旬有試驗分析結果。

高端新冠疫苗二期臨床試驗將公布數據結果，待研發成果符合主管機關要求與得到許可後，可開始向政府交貨，依採購機關要求，合約其他細節不予公開。