4月製造業景氣燈號連亮第2顆黃紅燈 三大產業亮紅燈

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 4 月製造業景氣信號值為 17.20 分，較上月減少 0.05 分，燈號連續亮第 2 顆黃紅燈；其中，亮紅燈 (象徵景氣繁榮) 廠商比重超過 30%，包括紙製品業、化學材料和電子零組件均呈現紅燈。

台經院指出，隨著疫苗覆蓋率逐漸擴增，全球經濟活動已漸步入正軌，帶動生產、投資和消費的復甦。

而在國內，受到國際間製造生產活動擴張，需求端搶補庫存等激勵，各類產品價格走揚，無論是科技或傳產商品在出口、外銷訂單和生產等經濟數據皆持續成長，拉抬經營環境面、售價等指標表現。

不過，由於近期部分原物料因缺船缺櫃，以及美國基礎建設及再生能源建設需求增加而短缺，造成躉售物價指數、進口物價指數年增率分別創 2008 年 8 月及 2010 年 5 月以來新高，影響原物料投入面、成本面，使 4 月景氣信號值略較上月減少。

從各主要組成項目觀察，有 2 項分數增加、3 項減少，以需求面和原物料投入面等指標皆減少 0.36 分最多，成本面指標減少 0.20 分，經營環境和售價面指標分別增加 0.52 分、0.35 分。

就不同產業燈號的消長觀察，藍燈比重由 1.38% 減少至 4 月的 0.54%，黃藍燈由 2.97% 增至 4.34%，綠燈由 16.55% 略增至 16.66%，黃紅燈由 53.81% 減至 45.74%，紅燈由 25.29% 增至 32.71%。