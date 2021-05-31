〈房產〉毗鄰十四期重劃期的優勢 建商卡位台中北屯區三處幼兒園土地

據最新實價登錄揭露，台中市北屯區的慧明幼兒園及周邊共約 776.6 坪的土地，獲海悅 (2348-TW) 等法人合計以 6.23 億收購，為台中近一年來，繼兩間愛子幼兒園分別被順億營造、遠雄 (5522-TW) 買下後，第三起總價破億元的幼兒園相關交易，顯示精華區大面積幼兒教育機構土地，成為建商卡位焦點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期台中三筆億元級指標幼兒園相關交易都在北屯區，人口增長快速、幼兒數充足，所以承租的幼兒園招生穩定、持續營業，因此交易和少子化關聯不大。倒是這幾筆建物屋齡都較高，正好具備「土地面積大、可危老重建、養地可收租」等三大優勢，讓開發商心動，優先搶地卡位。

如今年第一季由海悅購買的慧明幼兒園，以及遠雄去年買進的愛子幼兒園總校，均是逾 30 年屋齡的建物，符合危老門檻，若未來取得容積獎勵重建，可為建商創造更高的效益；而由順億營造購得的愛子幼兒園崇德校，則帶有租約，買家可收租到 2024 年中，養地期間也能坐收租金收益。

房仲業者分析，海悅所購的慧明幼兒園及周邊土地，正好位於成熟市區與十四期重劃區之間，享有周遭商圈的豐富機能，又可期待重劃區的建設遠景，且該地北側就是重劃區萬坪綠帶，坐擁水湳生態公園、二分埔生態公園等綠地，生活環境舒適；此外，重劃區內的住宅區土地，容積率僅 140%，而幼兒園所在的市區住二土地，容積率達 220%，利用強度較高，對業者來說更具規劃彈性。

由於台中十四期重劃區占地逾 400 公頃，是台中面積最大的新興開發區，加上重劃區交通動線佳，又有洲際棒球場、台中巨蛋、國一增設台 74 系統交流道及麻園頭溪整治等利多題材，遂成建商的兵家必爭之地

台中十四期重劃區，除了台中在地的惠宇、順天 (5525-TW)、精銳、陸府、雙橡園等知名業者紛紛插旗外，國建 (2501-TW)、亞昕(5213-TW)、宏璟(2527-TW) 等建商，甚至鼎固 - KY(2923-TW) 回台的第一筆開發案也選擇在到十四期搶佔一席之地，使十四期的地價水漲船高，目前高標已突破 7 字頭，條件較佳的土地，平均地價也多落在 5、6 字頭水位，以取得成本推算，後續推案住宅每坪價碼將從 4 字頭起跳。