〈房產〉5月下半場疫情衝擊 房市交易量縮年減1成

受到疫情發展影響，全台進入三級警戒，民眾減少不必要的出門，加上疫情觀望氛圍，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 5 月前 29 天交易狀況，整體交易量較去年同期減少約 1 成，和上月相比則減少約 26%，其中雙北市受疫情影響，衰退幅度高於其他都會區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，五月房市上半場還在旺季的尾端，5 月下半場則直接進入寒冬，疫情快速擴散，民眾也配合政策減少外出，屋主也擔心陌生人進入家門，疫情對於房市交易量有顯著的影響，尤其疫情影響最嚴峻的雙北市，交易量能萎縮狀況最為明顯，不過政府紓困腳步也相當快速，可望協助國人渡過難關，也可避免房貸逾放比大幅拉升。

雙北市交易量年減皆約 17%，表現較好的是新竹、台中與台南市，5 月房市交易量仍高於去年同期，新竹以南的區域疫情並未失控，市場仍維持相對穩定的交易動能。

曾敬德表示，去年疫情全球蔓延，重創全球經濟，此次疫情發生的突然，但全球與國內景氣都處於復甦趨勢，且政府紓困的動作也相當快速，加上國人抗疫的意識高，等待疫情逐漸緩和與疫苗逐步到位後，房市的遞延買盤還是會回籠到市場上。

根據永慶房產集團統計，5 月房市交易量與 4 月相比，雙北量縮幅度超過 3 成，表現較弱，台北減少 37%，新北量縮 34%，桃園減少 17%，新竹縣市量縮 27%，台中減少 12%，台南與高雄則分別量縮 23% 與 21%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，通常第二季是傳統房市交易旺季，4 月初雖有房地合一稅修法紛擾，不過，自住、置產族群購屋需求仍強，買氣也延續至 5 月上旬，交易量表現與 4 月持平。始料未及的是 5 月中開始，國內疫情急轉直下，本土確診人數從每天兩位數擴增至每日破百例，為因應疫情持續嚴峻，全國提升至三級警戒，房仲業者也紛紛自行升級防護，避免成為防疫破口，減少人與人接觸的機會，在疫情轉趨嚴峻下，5 月房市交易量較 4 月減少 26%，尤其以疫情重災區的雙北市量縮幅度最大，均超過 3 成，其餘五大都會區減少幅度在 12-27% 之間。

陳金萍說明，若與去年 5 相比，全台交易量量縮 8%，雙北減幅均超過兩成，台北年減 25%，新北量縮 26%，桃園增加 5%，新竹縣市微減 1%，台中以南三大都會區也都呈現小幅成長，台中增 9%，台南與高雄分別成長 1% 與 5%。

陳金萍補充，由於去年 5 月國內疫情控制得宜，疫情趨緩而逐步解封，農曆年後因疫情壓抑且觀望的買氣回籠，帶動當月房市交易量增，對照今年 5 月中下旬受疫情爆發影響，房市交易瞬間轉冷，房市較去年同期減少 8%，顯示這波疫情衝擊不小，預期疫情仍是影響今年房市表現的最大變數，仍須視疫情後續發展而定。