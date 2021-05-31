〈台北國際電腦展〉英特爾重申IDM 2.0策略 下一代Alder Lake送樣客戶中

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 今 (31) 日線上開展，晶片大廠英特爾 (INTC-US) 在開展前進行演講，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 除感謝台灣供應鏈夥伴外，也重申英特爾的 IDM 2.0 計畫，英特爾也宣布再推出兩款 Tiger Lake 產品、5G 新品，並透露，下一代 Alder Lake 正送樣客戶測試中。

基辛格表示，英特爾將持續強化與生態夥伴合作關係，鎖定雲端、連結性、AI、智慧邊緣等數位轉型投入創新，在過去 4 年也持續增加自身晶圓產能，也重申年初提出的 IDM 2.0 計畫。

英特爾 IDM 2.0 計畫是建立既有半導體事業上，英特爾除將自身晶片製造業務外包給代工廠外，已計畫投入 200 億美元在美國亞歷桑納州等地建立新晶圓廠，並設立代工服務部門擴大為其他半導體公司製造晶片。

英特爾今也宣布，再推兩款全新第 11 代 Intel Core U 系列筆電處理器，鎖定輕薄筆電筆電產品，預計年底與供應商推出逾 60 款筆電新品，其中，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、聯想、微星 (2377-TW) 最快今年夏天就會推出新品。

英特爾也持續強化用戶體驗，除推動雅典娜計畫 (Project Athena) 外，今年將再投入 5000 萬美元優化 Evo 認證平台，台灣也設有一座測試認證開放實驗室 (Open Lab)，同時因應 5G 時代來臨，將與聯發科 (2454-TW) 推出首款 5G 產品，將提供電腦具備 5G 連網能力，預計今年導入華碩、宏碁、惠普 (HP-US) 等品牌廠產品。

展望未來，英特爾也宣布下一代 Alder Lake 處理器最新進度，除採用強化版 10 奈米 SuperFin 製程外，目前已通過桌上型電腦、筆電版過電開機 (power on) 測試，且運作良好，正送樣客戶、合作夥伴手中測試，。

另一方面，英特爾也強調與台廠供應鏈保持深度合作，其中，今年就與華碩、VSee 在台北市聯合醫院合作，推動智慧行動醫療計畫，在雲端、5G 專網應用上，則分別與中華電 (2412-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達、鴻海 (2317-TW) 深度合作；永續環保上，也與宏碁推出全球首款環保永續筆電。